ŠTO SE TIČE OSEĆANJA PREMA MUJIĆKI, NEMA TU NIŠTA! Biljana Dragojević iskreno o sinu Dejanu, a evo šta joj se ne sviđa kod ALEKS!

Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić već tri meseca su u ljubavnoj vezi, koja je ispraćena brojim turbulencijama i žestokim sukobima.

Dejanova majka Biljana Dragojević dala je svoj sud o njihovom odnosu, ali i otkrila da li misli da njen sin i dalje gaji neke emocije preva bivšoj supruzi Dalili Dragojević.

Kako vam se čini Aleksandrina i Dejanova veza? Da li mislite da će opstati i nakon završetka "Zadruge"?

- Ne dopada mi se Aleksandrino vređanje Dejana i mogu slobodno reći odvratne reči koje mu upućuje, da je klošar, bolestan ,debil.... Da ne nabrajam šta sve izgovara. Nijednom roditelju nije prijatno da to sluša, pogotovo ne meni, jer je Dejan odrastao kao maza i miljenik porodice, a ne kao klošar. Ako bude to ponašanje nastavila i van Zadruge mislim da Dejan neće tolerisati, jer je jednom prošao loše i neće sebi dozvoliti još jednu grešku - govorila je Biljana.

foto: Printscreen/Zadruga

Dosta zadrugara je komentarisalo Dejanov sukob sa Anđelom Rankovićem i mnogi smatraju da je Dalila pozadina njihovog žestokog prepucavanja.

- Sukob Anđela i Dejana nema veze sa Mujićkom, jer je Dejan i pre zbližavanja Anđela i Mujićke imao oštrije rasprave sa Anđelom. Što se tiče osećanja Dejana prema Mujićki, tu nema nista, čak mislim da mu se ona zgadila. Aleks nema razloga za sumnju, jer je Dejan tu priču sa bivšom završio. Skakanje po Caru mesecima i muvanje sa Anđelom u kratkom periodu mu je dodatno stvorilo gađenje i odbojnost prema Dalili Mujić. Tako da su sumnje otklonjene - pričala je Dragojevićka.

foto: Printscreen/Instagram

Kako gledate na Aleksandrine histerije? Da li mislite da ona ima razlog da sumnja u njegova osećanja i iskrenost?

- Što se tiče toga da Dejan misli da je Aleks razmazena, mislim da nije, nego je samoživa. Jedna mlada, vaspitana i kulturna devojka tu histeriju sebi ne bi smela da dozvoli. Ja imam ćerku i ne mogu zamisliti da se ona tako ponaša. Nadam se da će korigovati svoje ponašanje, jer mislim da na to nije dovoljno reći: "Ja sam takva". Treba da se popravi da bi sačuvala vezu nje i Dejana ako misli da ostanu zajedno. Možda i on treba nešto kod sebe da popravi, ali ja nisam čula da je on vređa i ružno govori. Lepo se ponaša prema njoj, pa ne mogu da ga kritikujem na tu temu. Videćemo kako će se njihov odnos dalje odvijati. Ja sam tu da podržim ako valja, ako ne - život ide dalje, što smo videli na relaciji Dragojević - Mujić - rekla je Dejanova majka.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

