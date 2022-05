UMRLA MI JE VOLJA ZA TOBOM! Milica pokazala zube, zaurlala na Mensura pred svima, ORILA SE BELA KUĆA! (VIDEO)

Zadrugari su na samom početku prokomentarisali današnju gala proslavu Bajrama i ponašanje Milice Veselinović koja je ceo dan provela u suzama, jer je Mensur nije primerio i jer je niko od njegove porodice i podrške nije spomenuo.

- Ti si mene zanimao i kad si najmanje trebao da me zanimaš... Ceo dan mi govoriš 'vozi', sad ćemo zajedno da vozimo - govorila je Milica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sandra, da li je Milica preterala danas? - pitao je voditelj.

- Ona sada malo uvija priču, nije očekivala možda od porodice, ali mislila je da će je pozdraviti zajednička podrška. Mislila sam da će reći sada, ali nije. Ona se danima pita da li će njega poremetiti čestitka njegove majke, koja mu je poručila da se postepeno sklanja od nje. Zato je ona plakala - govorila je Sandra.

- Kad sam ga pitala za čestitku od majke, on se sklonio i pokrio rukom - vikala je Milica.

- Ja sam u ovom slučaju na Mensurovoj strani, jer je trebala da stoji pored njega šta god da je jer je njegov praznik i jer je trebala da ga ispoštuje - vikala je Rešićeva.

- Plače kao da je neko umro - dobacio je Mensur.

foto: Printscreen/Zadruga

-Umrla mi je želja za tobom - dodala je Milica.

- Boli me uvo da li ćete da budete zajedno, ja sam samo ustala da kažem šta mi je rekla danas. Stojim iza toga, da je trebala da bude uz njega, jer je njegov praznik, njegova sreća, pa kad god da ju je primetio... Za dva dana kad sve prođe, mogla je da kaže šta joj smeta - nastavila je Sandra.

- Ja nju razumem na neki način, ali dobro, valjda vidi da sam pod utiskom, da sam srećan - rekao je Ajdarpašić.

- Ja sam se povukla, nisam napravila nikakvu scenu, ništa nisam pokvarila - urlala je Milica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Meni je žao što si plakala, nisi trebala. Trebala si da se smeješ, da se veseliš - prekidao je Mensur.

- Ja sam kao tvoja devojka trebala da budem tu - vikala je Veselinovićeva.

- Specifičan dan, kada se porodica javila a ni jednog partnera nije pozdravila. Bilo je danas prelepo, a na nama je bilo da to obeležimo. Zna se kako treba da se ponaša na jedan veliki praznik. Ovo ponašanje danas, nije ništa novo. Treba da se zamislite malo, jer danas niko od vaših prijatelja i porodice nije pozdravio vašeg partnera. Jedini ko je dobio podršku je Dejan, koji je dobio pozdrave od bivšeg tasta. Dokle ste vi došli, da porodica podržava čoveka iz braka koji je propao, a vaše velike ljubavi ne... Milica mora da shvati da njena veza nema podršku i to je jedino validno... Neka se zapita zašto je to tako - govorio je Mića.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:42 MENSUR STIGAO U VILU KARIĆA: Uleteo u RADOVE, OSMAN pravi apartman za JOVANU i STEFANA, Ajdarpašiću poželeo pobedu u ZADRUZI