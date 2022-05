RASKINULI MENSUR I MILICA! Ajdarpašić završio u izolaciji sa Minom Vrbaški, a ljubav pukla zbog OVE ZADRUGARKE: Suze i HISTERIJA!

Milici Veselinović je zasmetalo što se pokrenula priča o ranijem flertu Milane Šarac i Mensura Ajdarapašića. Stefan Karić je priznao da je Mensur imao nešto sa Mimom, a Ajdarpašić se nasmejao, zbog čega je Veselinovićeva poludela.

- Ti se smeješ na to. Kod mene si završio za sva vremena, majmune jedan! Trpela sam ponižavanja pre pet meseci, više neću! - urlala je Milica i govorila kroz suze, a Mensur je zatvorio vrata.

foto: Printscreen/Zadruga

U pušionicu je stigla Ana Jovanović, Miličina bivša suparnica.

- Šta te boli k*rac kad je to bilo pre rijalitija? - pitala je Ana Jovanović.+

- On to obnavlja, ne treba to iz poštovanja prema meni. Boli me uvo da se ponižavam više zbog k*rvetina. Treba da je otera u k*rac zbog poštovanja prema meni - dodala je Veselinovićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

Ponovo je došao Mensur.

- Hajde, bre, srpdnja je, Mimas i Grujas - pričao je Mensur.

- Idi se sprdaj - rekla je Milica.

- Koja folirantkinja mala, sve na silu, makni mi se tamo. Radi šta hoćeš, ne zanimaš me više - odbrusio je Mensur.

- Okreni se i idi, sa mnom više nisi. Da se ja ponižavam zbog Mime? Bože me sačuvaj - govorila je Milica.

Podsetimo, Lepi Mića je postavio Minu i Mensura za svoje potrčke, što je bio povod za dramu sa Milicom.

- Potrčci su Mensur i Mina. Dešavaju se mnoge stvari koje mi ne vidimo, Današnje ponašanje Mine je dokaz da se ona ponašala kao njegova devojka - rekao je Mića.

- Ona je došla kod svog druga, nema tu ništa - dobacio je Mensur.

- Ja sam osetila to, što e mene tiče ja ću da ispoštujem zadataka, a da pričam sa nekim neći, dosta sam ja pričala. Ja danas nisam došla da ispoštiujem Dina, ja sam došla da ispoštujem sve vas. Sasvim je normalno da ispoštujem sve. - rekla je MIna.

- Ja sam rekla svma da će to da bude, ali na Mićinu žalost ja ću da se smorim u izolaciji sa njima - rekla je Milica.

foto: Printscreen/Pink

- Vi biste pokazali snagu kada bi ih pustila same - rekao je Mića.

- Mina kao slobodna devojka ima pravo da radi šta hoće, ona može da skače gola kod nas. Ja ne vidim da ima potrebe da ima potrebe šta da radi - vikala je MIlica.

- Ona ima svoje društvo - dodao je Mensur.

- Oni koji kažu da tu nema ništa tripuju se - rekao je Mića.

- Ja imam poverenje u njega odavno, i on u mene - vikala je MIlica.

- I ona je rekla svoje, i ja sam rekao svoje.. Izbalanisrao sam mnoge stvari mogu i to. Milica će ići sa mnom i to je to. Verujem da je to zanimljivo, ali takvo je stanje, nema tu nikoga - rekao je Mensur.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:26 Mina Vrbaški proslavila rođendan