KRAJ VELIKOG PRIJATELJSTVA! Haos Dalile i Matore, evo zbog čega je Dragojevićka rešila da s Tomićevom prekine ZAUVEK! (VIDEO)

Dalila Dragojević prekinula je prijateljske odnose sa Jovanom Tomić Matorom.

- Matora zna koliko je volim, cenim i poštujem. Da, bila sam bezobzirna, ali sam imala svojih problema, svakom je svoja muka najteža. Da, bila sam povređena što me nije zvala na ručak. Videla sam i Peru i Žiku tamo... Prošla je pored mene i rekla: "Ko kaže da nema Prvog maja za moje drugare?". Zna koliko sam ja osetljiva na tu hranu i sve. Onda su stigle njene čestitke, nigde nisam pozdravljena, natrljala mi je na nos da me niko ne podržava. Znači da se i ona slaže sa njima da joj nisam prijatelj - pričala je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Da bi mi nešto zamerala, ne smeš da budeš bezobzirna. Ti priđeš meni samo kad mi je izuzetno teško - prebacila je Matora.

- Ti ljudi koji ti prilaze nemaju svoje probleme. Ti nisi preživela deo onog što sam ja preživela. Zahvalna sam ti, znaš stvari koje ne znam niko... - govorila je Dragojevićka.

- I tebi je lakše da blejiš na suncu sa Marijanom, nego da meni priđeš. Sebična si. Nije Filip problem, niti pomirenje, nego naš odnos - rekla je Matora.

- Ja želim da Matoroj odmah kažem, a ne iza leđa. Ja sam posle intervjua došla sinoć i rekla da sam rekla da me je povredila, onda je ona pukla, ja sam se rasplakala, bilo mi je krivo. Muka mi je da mi ljudi pričaju da joj nisam prijatelj - rekla je Dalila.

- Koje je to prijateljstvo koje rasturi krompir salata, čestitka? Svaka tri dana imaginarni problem, a iz imaginarnog problema nastane ozbiljan, a kao smeh, pesma, peva, jaša, razgraničite prijateljstvo i napravite kompromis! To je ono što je meni Mića pričao prošle godine. Jesmo drugovi, kakvi drugovi, poznanici, zadrugari ili prijatelji? - zaurlao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Ja sam se uvek osećala kao da sam po strani, da me Matora neće pozvati, da će joj drugi biti preči. Taj osećaj me nije popuštao, na kraju me nije ni zavarao. Ona zna koliko mi je stalo do nje. Kad nekom nešto namaže, a meni ne, ja se osećam loše. Ako imaš za pet, ima i za šestu osobu. Neka bude da ja nisam bila prijatelj... - dodala je Dalila.

- Ne, ne, tvoj dečko kaže da ja nisam prijatelj - dodala je Matora.

- Evo, od ovog momenta ne smatram da sam Matoroj u rangu sa ostalim prijateljima, ja sam se osećala kao rezerva, sama sam sebe nametala... - govorila je Dalila.

- Kakve veze ima na kom si mestu? Šta hoćeš, da te lažem si ispred Rešićke? Ja sam najviše sa Dalilom bila tu! To što je nisam zvala na ručak, ne znači da nisam prijatelj - pitala je Tomićeva.

- Ja ću da pričam kako se osećam. Neću da se pravdam ljudima koji nemaju nijedan problem u životu. Ja sam napravila gomilu sr*nja, pojma ne znam šta sam pričala juče, nosila... Ne znam kako je danas prošlo slavlje. Jedino što znam je kako se zovem, ne znam više ni kako se prezivam. Nisam normalna... To je istina, nemam šta da kažem - besnela je Dragojevićka.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)