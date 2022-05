DALILA I CAR ZATRESLI ZADRUGU SVAĐOM! Filip je ubeđivao da joj je on JEDINI PRIJATELJ: Oni pokušavaju da te se reše, NABIJEM IH

Filip Car napravio je dramu Dalili Dragojević zbog njenog odnosa sa Jovanom Tomić Matorom. Celo imanje se zatreslo od njihove rasprave, kada je pokušao da joj objasni da joj je on jedini prijatelj.

- Skloni mi se sa očiju, ako ti pričaš, i ako ja ustanem, nemoj da me prekidaš. Pusti me da pričam. Poznat si po uskakanju meni u reč. Ti si bolestan. Govorim ti da staneš i ućutiš se, pokušavam da se smirim. Pusti me - vikala je Dalila.

- Nabijem ti prijatelje na ku*ac. Tvoji prijatelji pokušavaju da te se reše ovde, diže se ovde oni koje ubaciš - vikao je Car.

- Ja mogu sa njih trideset, sa tobom ne mogu - vikala je ona.

- Dobro, u pravu si, evo reši ti sama onda - rekao je on.

- Nemoj da me prekidaš u izlaganju - vikala je Dalila.

- Meni je tebe žao, ja bih podavio sve kada te razlude - vikao je Car.

- Ne deri se, ne znaš ništa - vikala je ona.

- Kakvi prijatelji, niste se videli šest godina - vikao je Car.

- Dobro, ja ti nisam rekla da nisi upravu - rekla je Dalila.

- Bolesno je sve ovo - vikao je Car.

- Ne znam gde se nalazim. Ovde sam luda, napolju ću biti još luđa - govorila je Dalila.

- Ja sam rekao da ću ku*ac odrezati ako ona bude sa Aleks, a vaše prijateljstvo će biti uništeno zbog te MC Aleks. Reci mi bolje da ne želiš da pričamo o tome - rekao je Car.

- Ona je samo govorila da ja treba da ostanem normalna. Niko ne podržava ovaj odnos, nije bio dobar, i ja se slažem. Veruj da neće biti dobar, znam kakva si ti i znam kakav si sa mnom - rekla je Dalila.

