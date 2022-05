RAFALNA PALJBA LEPOG MIĆE: Zadrugar stavio Bebicu na stub srama zbog svojih LAŽI i OBMANA, osudio ga zbog Miljanine TRUDNOĆE!

Veliki šef je obavestio zadrugare da je vreme da počne podela budžeta ovonedeljnog vođe Lepog Miće koji ni malo ne štedi zadrugare svojim komentarima.

On je prvi budžet dao Miljani Kulić i žestoko je osudio zbog svojim intimnih odnosa sa bivšim i sadašnjim partnerima, a onda naredni budžet dao Nenadu Macanoviću Bebici.

foto: Printscreen/Zadruga

- On je ušao kao investitor i kao bogataš. On je u tom poslu, ali je na izvoru, lagao je dosta toga. Nagovorila ga je Miljana i to je njegova greška. On ima decu i porodicu, prijatelje i saradnike ispašćeš najveći monstur u istoriji rijaliti. Da li si svestan da ti je taška dala kurtone da bi imao odnos sa ćerkom. Meni je to bolesno, ti si neko ko je sebe dozvolio najveće poniženja. Ja sam rekao to stoji na tvojoj stvari i tražim slamku da te odbranim ali nema. Ti nemaš ni stava ni ponosa, ni karaktera. Sutra da je oženih, gde ćeš sa njom? U Nišu sa njenima, ti si muško - vikao je Mića.

- Ona hoće da budemo u Nišu - rekao je Bebica.

- Ja ne znam šta ti radiš. Ustani i kaži ko si i išta si. Ustani i reci šta ćeš sa detetom ali se Marija usprotivi, obezbedi da smrša, nemoj da je toviš kao medo brundo. Nemojte da se je*ete svaku noć. Obezbedi sve, pa onda pravi dete, a ne ovde. Ti si kralj za sve prevare - pričao je Mića.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:29 Miljana ponovo stala na binu: Ludnica na nastupu, Hrvati pali u trans