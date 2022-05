EVO KO JE PODRŽAO VEZU DALILE I CARA! Oglasio se i šokirao IZJAVOM: Mislio sam da od toga nema ništa, ali on ima OZBILJNU EMOCIJU!

Filip Car i Dalila Dragojević, nakon mesec dana raskida i nakon njegovih ljubavnih avantura sa Anom Jovanović i Sanjom Grujić, kao i njenim flertovanjem sa Anđelom Rankovićem, ponovo su se vratili jedno drugom. Ovoga puta, činilo se da su zaista stavili tačku na svoj odnos, ali usledilo je istorijsko pomirenje.

Nedavno je došlo do novog hoškanja, ali i nikad iskrenijeg razgovora, gde je ljubavni par odlučio da ovoga puta ozbiljno zagrize i sačuva svoju ljubav do kraja.

Tim povodom, za Pink.rs se oglasio Filipov najbolji prijatelj Bruno Uremović kako bi prokomentarisao novonastalu situaciju i dao svoj sud na temu pomirenja.

- Ispratio sam dešavanja... Prošlo je mesec dana, mislio sam da od toga nema ništa, ali čim joj se vratio, znači da ima neku ozbiljnu emociju, nije mali verujem da zna šta radi. Ne bih mnogo komentarisao jer im je odnos uvek turbulentan, ali ako je on sreća, ja ću kao njegov prijatelj to uvek podržati. Meni je bitno samo da je on srećan - zaključio je Bruno.

