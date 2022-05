TRUDNA MILJANA GUŠILA SE U SUZAMA DOK JE SLUŠALA IZLAGANJE BIVŠEG! Zola presekao: Ne dajem joj lažnu nadu, potreban mi je MIR

Lazar Čolić Zola imao je priliku da odgovara na pitanje publike, a njegovi odgovori doveli su do suza Miljanu Kulić.

- Zola, danas smo pažljivo slušali vaš lep razgovor i shvatili smo da se volite. Zar nisi shvatio da Miljana samo traži oslonac u tebi? - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen/Pink

- Prvo, ne ustručavam se ja nikoga, ja sam pravio budalu od sebe. Baš me briga ko će šta da kaže ali smatram da bi ona trebala da razmišlja realnije a ona meni kaže da igramo žmurke. Danas sam pričao da se radi o tome da se ja sa njom ne mogu sprdati. Da ja mogu, to bi bilo top. Drugačije gledam na nju bez obzira na sve. Bolje da porazgovaramo normalno i da se poigramo, nego da se svađamo i pljujemo. Ja sam vrlo svestan nekih stvari. Ona je meni rekla da misli da njoj nema pomoći. Nju čini srećnom da se ponekad sprdamo, ja sam spreman na to. Da ja ispadam krive drine, nema od toga ništa - rekao je Zola.

- Ne mogu da verujem da je Marija tera u neki odnos a vidi da je nesrećna - dodaje Karić.

foto: Printscreen/Pink

- Ja sam to danas rekao. Devojka trudna sa njim... Mislim da je ovako najbezbolnije i za mene i za nju - rekao je Zola, a Miljana se gušila u suzama.

- Videće opcije do kraja. Rekla sam da ne bih imala se*s sa tobom - rekla je Miksi.

- Sve što pričam tebi rekao sam Viki i Marku - rekao je Zola.

- Hipotetički da Miljana nije trudna i da nema Bebice, da li bi uspeo da joj odoliš tako slatkoj, šarmantnoj i zabanvnoj devojci? - glasilo je pitanje.

- Ovo sad što je ona trudna, mi ne možemo... Svesna je, ne želim da se dovodim u situaciju i nju i sebe izlažem riziku. Da se nije desilo ono u decembru, ona i ja bismo se pomirile za tri dana. Dok se neke stvari ne iskristališu i posvetimo se svako sebi... Ona o svima razmišlja, samo ne o sebi - govorio je Zola.

foto: Printscreen/Pink

- Ne možeš da budeš dobar sa nekim ko je zaljubljen - ubacio se Mića.

- Ja njoj ne dam lažnu nadu. Potreban mi je mir, ali to ne znači da ne želim sa tobom da imam normalnu komunikaciju, kad si ti normalna. Ja se njoj uvek nasmejem, kad je ona pozitivna... Najbolje je tako za nas dvoje - rekao je Zola.

Kurir.rs/S.M.

