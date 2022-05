SAMO KULIĆI ZNAJU ISTINU O MILJANINOJ TRUDNOĆI: Oglasio se otac zadrugara, njegove reči bi je DOTUKLE! Nenadu poručio jedno!

U Beloj kući svi bruje o trudnoći Miljane Kulić, a pored toga, dogodilo se i to da je puklo prijateljstvo Stefana Karića i Mensura Ajdarpašića, kao i pomirenje Dalile Dragojević i Filipa Cara.

Osman Karić komentarisao je sve aktuelnosti u "Zadruzi" i nije štedeo nikoga.

Kada je reč o Miljaninoj novoj trudnoći u "Zadruzi", Osman je imao da kaže:

- Što se tiče Miljane i njene trudnoće, nisam više siguran šta da mislim. Neki kažu da blefira, a šta se tu zapravo dešava samo Kulići znaju pravu istinu. Mnogi okrivljuju Bebicu, pa kažu da je uradio to sa namerom i da je monstrum. Ne mislim tako, ako je voli, za mene je to opravdano, ali opet kad pogledam kako se Bebica ophodi, to jest', ne mari za svoju već postojeću decu, ni to mi nije jasno. Jedino opravdanje ako može uopšte da se kaže da je opravdanje što nerealno mnogo voli Miljanu pa iz tog razloga. Kažu isto tako: "Što ga nije vadio na vreme" . Pa pitao bih ja sve te ljude da imaju 120 kg žive vage na sebi kako bi to izveli i zbacili osobu poput Miljane sa sebe (smeh). Bebica će morati u teretanu kad izađe da fizički ojača za taj poduhvat - počeo je Osman.

O pomirenju Dalile i Cara

- Dalila i Filip Car "već viđeno". Kao kad gledaš jedan isti film više puta, a scene se ponavljaju. Dosadili su više i Bogu i narodu. Loša gluma dobrih glumaca, mislim rijaliti glumaca. Nema od te veze ništa. Car se iz komleksa vratio, jer je osetio da će Dalila sa Anđelom ući u bliske odnose, pa možda čak i vezu. Njegova sujeta i ego kojeg ima na pretek, nisu mu dozvolili da tako nešto dozvoli, jer on mora da bude prvi i najveći, jedan jedini. O tome sam pričao i kada je Mensur sa Milicom u pitanju. Jak ego, sujeta, ljubomora i strah koji ima da ostane bez Milice, a da se ona pritom prikloni nekom drugom muškarcu, Mensuru ne dozvoljava da ostane bez Milice - naveo je Osman kada je ovaj odnos u pitanju.

On se dotakao i Stefana i Mensura.

- Svestan je on kao i Stefan da Milica nije neko ko mu treba u vezi, ali taj strah koji ima je jači od realnog rasuđivanja. Stefan mu želi dobro, ali mislim da je prenaglio što se tiče Mensura. Nije smeo da se ograđuje, kako kaže, da nema kontakte sa njim ova dva meseca, jer mu mnogi to sad zameraju, pa kažu da mu je okrenuo leđa. Ne, nije mu okrenuo leđa, niti će. Stefan je drug do koske i do kraja, poznajem svog sina jer sam ga ja vaspitavao. Stefan samo ne može da shvati preko čega sve Mensur prelazi kada je Milica u pitanju, jer da je on na Mensurovim mestu, Milicu bi odstranio, tačno da mu je iz oka ispala. Kod nas Karića žene imaju posebno mesto, ali isto tako mora da se zna ko kosi a ko vodu nosi - zaključio je Osman.

