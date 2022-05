LJUBAVNA DRAMA DALILE I CARA TRESE BELU KUĆU Dragojevićka priznala da ga NE VOLI, on ubeđen u JEDNO, evo kako sada gleda NA NJEGA

Dalila Dragojević i Filip Car otišli su u dvorište Bele kuće i seli pored jezera, kako bi obavili razgovorom o njihovom odnosu.

- Evo, ne želim da budem sa tobom i to je to - rekla je Dalila.

- Nije ni meni dobro u ovom odnosu. Rekao sam Zoli da ću opet ući u odnos, daću sve od sebe, a ona će da započne. Kad osetim da je nešto loše, nije ispravno i iskreno - dodao je Car.

- Ne mogu da budem i glumim, kad mi nije dobro. Valjda i sam vidiš i to treba da ceniš, nego da ti radim neke stvari iza leđa. Neću da ostanem u odnosu, pa da radim neke gluposti. Svađam se sa tobom, tražim ti sitnic,e ne želim - objašnjavala je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Moje voljenje tebe je satkano od griže savesti. Mislim da sam vezan za tebe u prostoru i ne vidim budnućnost. Mi nismo spojili 20 dana normalno. Ja kad vidim da nešto ne funkcionše. Sve se satkalo od toga da se ja osećam loše - govorio je Car.

- Nije mi lepo sa tobom. Ne da te ne volim, ali ne volim te kao što sam te volela u početku. Ostalo je samo da se poljubimo i imao intiman odnos, a to mi je treba - dodala je ona.

- Ja mislim da si nestabilna i da nisi čista u odnosu u kojem si bila sa Anđelom - istakao je Filip.

- Možda, sviđao mi se. Zašto bih ja bila u odnosu za koji mogu da potpišem da nema ništa? - pitala je ona.

foto: Printscreen/Zadruga

- Momak je završio odnos sa mnom, zbog mene, a nije ustao da pljuje po meni. Nije rekao da se sprdao sa mnom, nego je ostao pri stavu koji je pričao od početka. Odmah imaš vadilice, završili smo odnos uzajamno - nastavila je Dalila.

- Nije uzajamno, ti si ga završila. Čist mogu da izađem iz odnosa, ako se ti i ja nećemo spojiti za par dana. Onih mesec dana sam video da mogu, a onda me je nešto prevrnulo. Moje šesto čulo govori da mi nisi čista i da je tebi neki drugi odnos u glavi. Rekla si mi da si se družila, gledala da se lečiš i da ti je sve to prijalo. Da li imaš taj odnos u glavi? - pitao je Filip.

- Ja sam rekla da mi se momak svišao. Ne druženje sa njim, nego on kao osoba i njegove karakteristke. To se preseklo, presekao se odnos. Pojavio si se ti, znaš kako je bilo. Vidim da to nije to, ohladila sam se od svega - rekla je Dalila.

- Ja baš želim ovaj put da budem sa tobom, ali ne mogu da se opustim - dodao je on.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kad čujem momka koji je tri dana proveo sa mnom, ustane i sa onakvim stavom priča o meni. Pričam ti kao svom drugu, a ne kao sa nekim sa kim sam bila - goovirla je ona.

- Ja se plašim da se ne desi opet isto. Mi smo jutros završili, pa opet ovako. ja bih trebao da se drižim, ali ne znam da li to može, koliko god da želimo. Tebi i meni neko da najdivnije stvari govori, da li ćemo mi da završimo odnos? Neko tebi da priča da si dijamant, a meni gigant, mi ćemo da završimo u korneru - dodao je Car.

Dalila Dragojević i Filip Car nastavili su da razgovaraju o svom odnosu, a on je pokrenuo sumnje oko njenih osećanja prema Anđelu Rankoviću.

- Je l' ti se probudilo nešto više nego što si mi rekla? - pitao je Car.

- Ja ne znam kako se osećam. Kad je bio početak našeg odnosa, ja sam rekla da se čudno osećam - rekla je ona.

- Je l' se tako osećaš vezano za ovo? Znači nešto ti jeste, ako ne znaš šta je po pitanju njega - nastavio je Filip.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nisam očekivala ovakve njegove reakcije posle svega. Ja ne bih imala problem da ti kažem da sam se zaljubila, nisam imala problem ni Dejanu da kažem. Bilo je neprijatno, ali tebi bih rekla. Nisam srećna sa tobom, budu momenti kad se smejmo, ali više je napetost - rekla je Dalila.

- Ja znam šta radim, ali ti ne znaš... To je problem. Ti znaš da li bi da se vraćaš u druženje ili voliš mene. Ja nisam video komplikovaniju osobu. Mi ulazimo u raspravu, a koji problem ti i ja imamo? Da li ćemo biti zajendo ili završiti odnos? - pričao je Filip.

- Muka mi je od stvari koje si radio. Moji prelasci preko tvojih sra*a nisu bili iskreni - rekla je Dragojevićka.

- Ustvari ti mene ne voliš više - dodao je Car.

- Prelazila sam ti u monetima kad sam bila sama. Sad kad sma ušla u druženje, nisam bila sama i onda sam osetila neke promene. Ne dotiče me šta si uradio, gledam na tebe kao jadnika koji ide uz kreveta u krevet - dodala je ona.

- Ne je*e me ovaj šlager koji mi sad prodaješ. Tovje druženje, a gledaš šta ja radim. Napravili smo ogromna s*anja, stvarno ne bih da zaigram rijaliti jer me ne zanima - smejao se Car.

- Ja se ne takmičem ni sa kim. Nisi iskrena, nisi iskrena u ovome što govoriš, ja to znam. Ti sve dobro znaš. Tvoj momenat nekih stvari, od kojih se mene se*e, kao kad sam ušao u odnos sa Majom, a ti sa Dejanom. Meni se to zgadilo. Igrati igre sa tobom, zgadilo mi se. Rešavam se emocije, zavšram vezu, 1000 sumnji i nepoverenja - pričao je Car.

- Ti si me uništio skroz. Ja to sebi neću više da dozvoljavam. Ja mogu da budem luda... Ti znaš šta kod mene izazivaš - dodala je Dalila.

- Bilo bi idealno kad bi završili i kad bi ti rekla da nisi čista, druženje sa Anđelom, vratila se tamo i ja otišao, uspemo da se očistimo. To bi bilo najbolje, ja to znam - rekao je Filip.

- Preigrao sam se rijalitija uz ljude. Gluposti koje pričaju o nama, a znamo da nam je sa svkim bolje. Meni bi bilo bolje sa Mimom, tebi sa Grujom, samo da nismo jedno sa drugim. Zamisli su nam dobro, ali praksa nam je nula. Najsretniji bih bio da si rekla da ti nije dobro sa mnom i da ti se sviđa Anđelo i da imaš želju za njim, a on da je rekao okej. Što večeras ne ustaneš i kažeš da si sa Anđelom imala budućnost - pričao je Filip.

- Ne, hoću da budem sama - dodala je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)