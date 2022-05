NEĆU VIŠE DA ZAVRŠAVAM U HITNOJ! Nakon turbulentnog raskida Aleks i Dejana, Slovenka potpuno VAN SEBE zbog ćerkinih SLOMOVA!

Svađe i turbulencija između Aleksandra Nikolić i Dejana Dragojevića je sve veća i veća iz dana u dan. Naime, veliki haos izbio je u toku proslave Bajrama, kada je Dragojević ponudio Aleksandri baklave koje je poslao Dejanu njegov bivši tast, Huso Mujić.

Te svađe su se nizale, pa je u toku žurke i jučerašnjeg dana usledio i raskid, koji ona nije mogla tako olako da shvati, te je lupala i grebala po ogradi u Ekonomskom dvorištu.

Tim povodom, za Pink.rs oglasila se njena majka Slovenka Nikolić koja je bila i te kako voljna da prokomentariše ova dešavanja, ali i vidno uzrujana zbog svega što se dogodilo.

foto: Printscreen

- Kad je raspoložena ja sam konstantno uz nju, a kad je nervozna, neraspoložena, ja samo plačem i plačem... Pravo da vam kažem, ja sam od straha ugasila TV i nisam smela da gledam šta će se dalje dešavati. Nisam smela da gledam. Ustala sam jutros i pitala Jelenu (Aleksandrinu sestru) šta se dešava, bilo šta za Aleksandru. Ona mi je i rekla da su se pomirili, a kako, nisam ispratila. Aleksandra se zaljubila prvi put u životu kako ona zna, jer ona zna da voli. Osetila je nešto što nikada nije osetila do sada. Pored svega toga što je ona imala tu najgoru bolest, ona se izlečila i ona je nastavila da se bori! Kad se ona tako iznervira i kad je njoj teško, ja se plašim i imam traume, kao majka - govori Slovenka.

Kada je reč o budućnosti ovog odnosa, s obzirom da su se u međuvremenu Dejan i Aleksandra pomirili, Slovenka je imala da izjavi:

- Ne bih znala šta bih rekla. Povodljivi su i jedno i drugo. Drugo, da se vole, vole se. Da nju Dejan voli, voli, a da ona njega voli, voli. Oni njoj napune glavu da će se on vratiti Dalili, oni čim završe oni će da idu u Šepak. Da se ona nije zaljubila, nju to ne bi zanimalo. Ona kada se zaljubi, ona sve prima k srcu. Kad je bio Bajram, meni je moja najbolja drugarica islamske veroispovesti, tako da protiv toga nemam ništa. Ona je samo trebala da pita Dalilu: "Da je moj otac poslao baklave, a da si ti u ovoj mojoj situaciji, da li bi ti uzela te baklave?"... Nadam se da će ovo da im bude zadnja svađa i raskid i da naprave taj dogovor. Ja pobegnem iz kuće kad se iznerviram na to! Neću da završavam u hitnoj po ko zna koji put. Ako ne bude mene, kome će ona ruke da raširi, kad ima samo mene? Ona da zna šta sam joj sve spremila, ne bi verovala u to - zaključila je Slovenka.

foto: E Stock/Aleksandar Bačlija

Kurir.rs/Pink.rs

