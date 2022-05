IZNAJMIĆU KUĆU SA ZOLICOM I ŽELJKO ĆE DA BUDE SA NAMA: Kulićka sasula Bebici sve u lice, on doživeo POMRAČENJE (VIDEO)

Miljana Kulić se okupala pa zatekla Lazara Čolića Zolu i Nenada Macanovića Bebicu kako pričaju iako im je to zabranila.

Kulićeva je počela da grli Zolu i da ga ljubi po stomaku.

- Ne smej se i ne pravi cirkus, šta sam ti rekao malopre? - rekao je Bebica.

- Zolica moj... - govorila je Miljana.

- Idi namaži ožiljak sad kad si se okupala - dodao je Macanović.

- Nemoj da mi stvaraš pritisak - nastavila je Kulićeva.

- Imaš pritisak kad napraviš sr*nje, pa moraš da se čupaš, sad će srce da ti lupa što si lagala - rekao je Bebica.

- Neće, imam Bromazepam. Jedva čekam da ispadnem - odgovorila je Miljana.

- Mi ispadamo zajedno i idemo kući - govorio je Macanović.

- Aha, videćemo. Ne znam gde ti ideš - rekla je Kulićeva.

- Zolice, volim te - govorila je Miljana i ljubila Zolu.

- Evo, kunem se u decu, još dva dana će ovako da bude. Dovoljno si pravila budalu od mene. Ja ti kažem, smiri se do ponedeljka. Znaš šta su rekli Marija i Siniša - pričao je Bebica.

- Ja ću da iznajmim neku kuću sa Zolicom i živeću tamo sa Željkom - govorila je Kulićeva.

- Nema šanse, znaš šta su rekli Marija i Siniša. Ti znaš da te volim najviše na svetu, zato to radiš. Sve to znaš i sve to koristiš. A za njega si rekla da ne možeš očima da ga gledaš, pa smo otišli da spavamo kod Mikija - govorio je Macanović.

- Hoćeš da nas posvađaš - rekla je Miljana.

- Ne, da hoću da vas posvađam ja bih to radio. Što si rekao da čuvam prsten? - govorio je Bebica.

- Bolesniku bolesni. Nećeš sa mnom da se igraš - nastavila je Kulićeva.

