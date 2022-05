PRAVILA SAM K*RVU OD SEBE, NISAM TRUDNA! Miljana Kulić priznala SVE, sa Bebicom je bila iz SAŽALJENJA, a sada želi samo JEDNO!

Zadrugari su imali priliku da vide klip na kom Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica leže u krevetu, a onda pikušava da izgladi odnose sa njim, dok on to odbija, zbog njenog druženja sa Lazarom Čolićem Zolom.

Voditeljka je dala reč Miljani.

- Bilo mi je žao zbog nekih stvari. Meni su se drugi dan vratile emocije prema Zoli. Ja sam se u odnos vraćala iz sažaljennja, da on ne bi plakao. Treba da gledam sebe i ne pravim od sebe budalu. Ja vidim i neke stvari su mi jasne. Znam napolju kakav sam život imala sa njim, kupiču mu garsonjeru kad se završi i otvoriću mu nešto da radi. Ja neću da imam odnose iz sažaljenja. Ja nisam trudna, dobila sam pre neki dan i kasnilo mi je i verovatno mi je samo bio poremećaj hormona. Nemam potrebu da pričam o ovom odnosu, ne interesuje me on. Izbegavaću sve, da mu ne bih davala lažnu nadu. Pravila sam ku*vu od sebe, iz sažaljenja. Osećam se odvratno u svojoj koži. Ja sam primetila da se osećam jadno i da drugima udovoljavam, neću. Želim da se posvetim sebi. Ako bude ljubav, biće napolju sa Zolom. Sa njim neću da budem - govorila je Miljana.

- Ja sam rekao, ne znam što ima potrebu da laže otkako smo došlo ovde. Sve si slagala za mene, nemam šta da navodim ti znaš. Završili smo sve, ja sam u pravu - rekao je on s knedlom u grlu.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ako ti plačeš za lažovom, šta si onda ti? - pitao je Mića.

- Zamisli u glavi da sam bolesna devojka, da imam neki problem i zamisli da sam lažov. Završio si sa ženom, brak si završio, a ne možeš da podneseš vezu od tri meseca ijednu Miljanu Kulić. Nisam ti ja prva žena, vidiš da to nije to i da ne ide - govorila je Kulićeva.

- Što si rekla da ćemo napolju biti zajendo? - pitao je Nenad.

- Nema ništa od toga. Neću ništa da pričam, nemoj da mi prilaziš. Je l' treba da te vređam? Gadiš mi se, odvratan si i sve sam radila iz sažaljenja. Sve je bio inat Zoli. Je l' vidiš i na klipu da se sprdam sa tobom? - pitala je ona.

Kurir.rs/M.M.

