NASTAVILE RIJALITI I VAN BELE KUĆE! Rat između Maje Marinković i Sandre Čaprić: Seljančura NOSATA, bolesno je ljubomorna

Bivša zadrugarka Sandra Čaprić i Bane Đokić pričali su o sukobu sa Majom Marinković.

- Zvoni mi telefon, ja se javljam. Pitala me kakav problem imam sa njom, ja kažem nikakav. Pošto su one mene prozivale kakav mi je nos, mada koliki nos toliki i ponos. Meni je to super! Da vređaš ti nekoga na osnovu njegovog izgleda. Rekla sam joj da ne vadim rebra, nisam ubacila silikone u si*e. Sad joj javno kažem da me ne intresuje, a riba se navrzla na mene i hoće da se takmiči...Rekla mi je da skinem storije, kao da je to dogovor. Pitala sam je: "Čiji je to dogovor?". Ja sam rekla, meni je super da neko uloži u sebe, ali ne kao ona. Mislim, ona liči na Anu Korać...Ona meni kaže da on nju voli, ja sam joj rekla: "Da sam mrdnula repom, ne bi vas bilo" - rekla je Sandra, pa se tom prilikom nadovezao i Bane:

- Ja sam, nažalost, upao u taj četvorougao. Nisam deo toga, meni je Sandra prijatelj. Ne bavimo se zadrugarima, ne pričamo priče ko se sa kim j...Ovim putem bih da se obratim Janjušu, on je gost u mom Etnom selu, ne dam mu za pravo da govori Sandri da će on da me prebije i tako to, samo zato što sam objavio prepisku neku. On nama piše poruke konstantno, hoće da se druži sa nama. Dobijao sam poruke od bivše zadrugarke sa Majine strane da će Sandru da osakate - pričao je Bane.

Maja se oglasila za naš portal i odgovorila Sandri i Banetu.

- Ne znam do kada će seljančura iz Ivanjice Čaplja imati potrebu da se kači na moje ime i izmišlja razne pretnje, a upravo je pretila sa Banetovog broja mojoj drugarici. Ja ne znam šta ti ljudi nebitni hoće od mene, danima već kuliram ovu situaciju, ali prešlo je svaku meru i granicu. Seljančura nosata, iskompleksirana, koja je bila manja od makovog zrna dok sam bila deo Zadruge, naprasno je dobila krila da izmišlja gluposti zbog njene bolesne ljubomore. A Bane Đokić, koji izmišlja priče, počevsi od etno-sela, pretnji i ostalog, neka se pozabavi svojim zivotom i dok pokazuje te iste sobe u etno-selu, tada ih je i on prvi put ugledao, jer ga je otac izbacio iz etno-sela zbog njegove orijentacije. Takođe, ne bih iznosila ovo da me ljudi ne uznemiravaju svakodnevno, kada smo ga srele drugarica i ja na zurki, isti taj Bane je bio glavni diler na istoj, bilo je nema šta nema od opojnih supstanci, za šta imamo svedoke. Ja se nadam da će posle ovoga odjeb*ti od mog imena i prezimena, da ne idemo dalje... - poručuje Maja.

