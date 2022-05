NISAM TRUDNA! Miljana Kulić izlazila iz Zadruge i priznala kako stoje stvari, a evo šta je radila sa ZOLOM!

Miljana Kulić otvoreno je govorila o odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom i vremenom koje su proveli na Rajskom ostrvu.

Miljana je izmeđuostalog ispričala kako joj je sa Zolom bilo lepo, ali da se ništa intimno nije desilo. Kulićka kaže da joj Zola ne veruje jer se mirila sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

"Ja nisam u drugom stanju, radila sam Beta HCG, test iz krvi je pokazao da je negativan, pre nekoliko dana sam imala i ciklus", rekla je Miljana Kulić, pa nastavila o Zoli:

"Samo smo se mazili ispod pokrivača, ništa se nije desilo."

Miljana je istakla da se više neće miriti sa Nenadom.

"Utiče loše psihički na mene, istresam bes koju dobijam od njega na Zolu, mislim da to nije potrebno. Mislim da ne treba da mi prilazi uopšte jer me ne zanima. Definitivno je stavljena tačka, ja sa njim neću biti i po cenu toga da ne budem sa Zolom. Dosta je kompromitovanja same sebe. Ne privlači me više kao muškarac, ne želim da me bilo ko spaja sa njim. Ja njega zaista ne volim, sa Zolom ne igram igru, samo sam se igrala kada sam imala s*ksualne odnose sa Nenadom pred njim", rekla je Kulićeva.

"Ona je toliko toga uradila da nemam gram poverenja. Mislim da će i ovo druženje trajati kratko i da će se ona ponovo vratiti u taj odnos. Sve što sam rekao i što govorim danima i dalje pri tome stojim", rekao je Zola.

