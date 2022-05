MILJANA TUKLA BEBICU, JEDVA JE OBUZDALI! Kulićka mu OPALILA ŠAMARČINU, pala joj roletna kada ga je ugledala: PSIHOPATO, SKLONI SE!

Ljubavni trougao o kom priča ceo region je svakako Miljana Kulić, Lazar Čolić Zola i Nenad Macanović Bebica. Oni nedeljama u nazad intrigiraju javnost svojim postupcima i burnim reakcijama, a poslednjih dana situacija je i više nego napeta.

Pratimo ostrvo, mislim da vam je nikada bolje, imate i goste, jesu željeni ili ne?- pitala je ivana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da, Filip i Osmakčić su zanimljivi, a Bebica je odvratan, ne mogu očima da ga gledam. Ne volim muške pi*ke, mnogo je jadan ni bedan, mnogo se kajem zbog tog odnosa. Ni sa Ivanom se ne kajem koliko sa njim, Zolu najviše volim. Ovaj čovek mi se gadi, ne mogu da ga smislim. Ja mislim da on mnogo utiče na moje roditelje. On izaziva sažaljenje u njima. Ne mogu na silu, i niko me ne tera. Želim i da njegova porodica reaguje, gadi mi se. Ja sam ušla ovde sa njim, volela sam ga napolju, ali kada sam ušla vratile su mi se emocije. Najsrećnija sam kada legnem pored njega i pijem pivo, ali sa druge strane sam nesrećna jer ne mogu da budem sa njim... Volela bih sve sa Zolom i svadbu i sve, žao mi je zbog cele situacije i da reši probleme i da uđemo u vezu - pričala je Miljana.

- Eno ga Bebica, psihopata, neka živi u nadi. Nada poslednja umire - dodala je Miljana.

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola, primili su goste na Rajskom ostrvu, dočekali Filipa Cara, Marka Osmakčića, ali i njenog bivšeg Nenada Macanovića Bebicu. Kulićeva svakako nije bila to da im niko dolazi, a bes se pojačao kada je ugledala i njega, te je samo čekala priliku da viče na njega.

- Vidiš da ti se svi smeju! Ti si sprdnja nacije! Videli ljudi ludaka! - govorila je Miljana.

- Jeste, tako je - potvrdio je Bebica.

- Pa da, ti znaš da si lud, da si psihopata! Znaš da si neuračunljiv, da nisi normalan! Ti ni moju pokojnu babu ne možeš da privučeš! Niko sa tobom ne želi da bude - nastavljala je Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Jeste, u pravu si - rekao je Macanović.

- Ja ne znam šta treba da uradim da me ostaviš na miru. Da ti se*em u usta da bih ti se zgadila - nastavljala je.

- Stvarno ne znam šta hoćeš ti od mene - izjavio je.

- Hajde mrš odavde! Da li me voliš? - vikala je Miljana i lupila mu šamar.

- Ne! Nemoj - gurao je Zola Kulićevu.

- Šta treba da uradim da me ne voliš? Isterajte ga napolje, ne mogu očima da te vidim! Ne zanimaš me! Bolesniku bolesni! Psihopato! - urlala je.

Kurir.rs/M.M.

