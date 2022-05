DALILA I CAR MORAĆE DA SPAVAJU ODVOJENI OD SVIH: Karić zakuvao čorbu, stavio ih za POTRČKE, a ne zna se ko je više BESAN! (VIDEO)

Ovonedeljni vođa Stefan Karić izabrao je svoja dva potrčka, a odluka je iznenadila sve.

Voditelj mu je dao reč, a on je podigao nekoliko zadrugara, koji su se šokirali.

- Podići ću prvo Mensura i Milicu, Frana i Anđelu, Ša i Nevenu, Bebicu i Marijanu, MC Aleks i Matoru... Što se tiče Mensura i Milice, samo sam hteo da mu pokažem kako bi izgledalo da ja igram rijaliti, a ja ga ne igram. To bi bio rijaliti. MC Aleks i Matora treba ovako da se zbliže, ne u sobi dva sa dva. Mogu da sednu. Što se Anđele i Frana tiče, mislim da ste super ovako, da se družite, ne smatram da ima nečega između vas. Ali ona slika je brutalna. Koliko ste imali nesuglasnica na početku, super ste se spojili prijatno, imate zajednički jezik, šale. Treba vas pustiti da se družite. Znam da je Fran zauzet. Što se tiče Nenada i Nevene, duplo N. Mislim da ne treba Ša da se odvaja od nje, da treba da se druže. Pronašli ste se u nekom fazonu, šalama... Samo sam hteo ovako da napravim, nastavite da se družite - pričao je Karić.

- Što se tiče Marijane i Bebice, oni su budući spoj. Bebica je obećao da te vozi na skijanje, ali nećete ni vi da mi budete potrčci. Ove nedelje neću da se vodim tim ljubavnim stvarima, želim da taj odnos bude prijateljski. I neka pomoć, neko savetovanje. Znam da toj jednoj osobi fali ta druga osoba. Ne želim da ih spajam, pričao sam sa Carem, ali znam koliko je njemu teško da je gleda u ovakvim situacijama, da joj svašta kaže. Treba da budu prijateljski nastrojeni, ako je to ikako moguće... - rekao je Karić.

- Nije mi jasno zašto je ovo Stefan napravio, zamolio sam ga da ne budem deo te priče sa njom. Napraviće mi problem, zadužiće me. Ja ne bih da idem u izolaciju. Sve je meni jasno, sve ja znam. Ja sam tamo proveo više vremena nego u kući, ali znate kad nema pomoći nečemu. Šta da raidm, da joj dam savet, njoj koja misli da je najpametnija? Pogrešio si i zbog Anđela i cele situacije. Imali smo više razgovora nego u kongresu... Mogu do 10. jula da pričam sa njom, ali šta, šta smo napravili... Kako da joj pomognem, kako ona meni... - rekao je Car.

- Ja sam rekla Luksu, da će Karić da stavi Filipa i mene, a ne Anđela i mene. Bila sam spremna na to, ništa iznenađujuće. Samo se plašim da ne uđu žabe tamo. Ja znam da je naša priča završena, tu nema šta da se priča specijalno. Ja smatram da nemam više šta da pričamo, da smo sve ispričali. Ponovo je imao nastup večeras kakav je imao. Znam na šta je spreman, kakve fore ima, čime se on bavi. Ako poštuje mene na neki način i smatra da sam srećna i da ne treba da budemo zajedno, poštedeće me glupih dobacivanja, samo će spavati - rekla je Dalila.

- Ja to uopšte ne radim, niti uzvraćam. Evo, da pričamo jasno i glasno. Mogu da napravim od ove izolacije da budemo zajedno, da pričamo, da ne budemo zajedno i da ne bude ništa od toga. Sva četiri od toga - dodao je Car.

- Biram ovo četvrto. Ti i ja smo završili - odgovorila je Dragojevićka.

- Ne biraš ti, biram ja. Ova devojka je bolesna. Da sam mogao da je ozdravim, ne bismo išli u izolaciju. Ovo na šta ona misli, ja znam kako sam ja u poslednjem našem prilasku, mogla je da ne ode koraka... - govorio je Filip.

- Od nas nema ničega, ovo je samo natezanje. Šta ako ja sad odlučim da ne idem u izolaciju? - odgovorila je Dalila.

- Evo unapred da vam kažem, desiće se jedan razgovor, ništa drugo - rekao je Car.

- Neće se desiti nijedan razgovor, shvati da ne želim da razgovaram sa tobom uopšte. Ti ako budeš potencirao, ja ću se iseliti - dodala je Dragojevićka.