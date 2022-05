UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Kulićka traži zabranu prilaska, plaši se da će je Nenad IZBOSTI NOŽEM! Posle njene izjave Bebica SE ISEKAO

Miljana Kulić govorila je o pomirenju sa Lazarom Čolićem Zolom, ali i bivšem dečku Nenadu Macanoviću.

Nenad je nakon Miljaninog izlaganja napravio haos u dvorištu.

- Rekla si u intervjuu da je ta igračka prevršila svaku meru ucenjivanja - rekao je voditelj.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pa, naravno. Rekao mi je da se ne čudim ako me bud zvali na kapiju, jer će otac da mi se obesi zbog odnosa sa Zolom. Ima decu, mene - rekla je Miljana.

- Rekao je da Marija da uđe da mi ne bismo imali kontakt - rekao je Zola.

- On ima kamere u mobilnom telefonu od tih lokala za koje priča da su njegovi. Da li su to kompleksi niže vrednosti, ne znam. Veruj mi da me je sramota njegovih izdaja i odnosa. Hvala mu na svemu, kažem mu, platiću odužiću se, ali ne mogu - rekla je Miljana.

Miljana Kulić je izjavila voditelju da želi da traži zabranu prilaska Nenadu Macanoviću, jer se kako kaže, plaši za svoju sigurnost, ali i sigurnost Lazara Čolića Zole.

foto: Printscreen/Zadruga

Miljana je navela da se boji da je Bebica ne izbode na spavanju nožem, te apelovala a produkciju da obrate pažnju na njega. Kulićeva je bila vidno uzrujana govoreći da je Nenad psihopata, te da je bolestan, a za to vreme Macanović je bio napolju i Filip Car ga je smirivao.

Na internetu se pojavio i snimak kako mu Mina Vrbaški previja rane koje je zadobio od udaranja o staklo, a on pre toga sedi mirno i puši cigaretu.

Kurir.rs/K.Đ.

