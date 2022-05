CAR OTKRIO ŠTA JE RADIO SA ANOM U TUŠ KABINI, DALILA ĆE ODLEPITI! Bez pardona sve priznao: Ne umem da budem SAM, ona mi je zamena

Tokom radio "Amnezije" Nenad Aleksić Ša ugostio je Filipa Cara, te je istakao da je šokirao situacijama u Beloj kući.

- Kod nas je uvek turbulentno, od početka svake Zadruge, pa do kraja... Znaš koji mamurluk imam. Umoran sam, bio sam i u emisiji, hvala Ognjenu što nas je pozvao u emisiju. Beboni el Patron, Miljana imala nastup, stvarno je bilo dobro. Posle toga žurka. Danas mi je možda najlepši dan u poslednjih par meseci, rešio sam neke svoje privatne probleme, sad mogu da privedem svoje učešće kraju normalno. Neke svoje sudske stvari... - pričao je Car.

- Dalila i ti ste potrčci ove nedelje, da li možeš da nam otkriješ šta se dešava u izolaciji? - pitao je Ša.

- Nekako je nama sve krenulo iz izolacije, tamo je dolazilo do obrta, preokreta. Ja stvarno nisam hteo da idem u izolaciju, ali Stefan je odlučio tako. Znaš kako, juče kad se dešavala ona svađa, Mensur, Dejan, Dalila... Navikao si za nekog da se svađaš mesecima, da ga sputavaš da ne dolazi u takve situacije. Kad sam izašao iz bazena, bila mi je knedla u grlu. Bilo mi je je žao. Kad sam rekao to kod Milana, žao mi je situacija koje se dešavaju, jer znam šta je prošla ovde. Onda njene suze, onda kažu da sam ja kriv, pa da sam joj najpotrebniji. Jesam prišao Dalili, rekao sam joj da nije dobro, da me gleda kao da joj treba pomoć. Njoj oči na rubu plača, gneva, besa, ne znam čega još... Počela je da se dere, da plače. Jutros sam bio pijan, onda sam krenuo u neku zaj*banciju sa njom. Legao sam kod nje, znaš ono moje klasično, dizao... - nastavio je Filip.

- Da li misliš da do kraja Zadruge možete da budete okej? Tu je sada i Anđelo. Ako bi oni ušli u dublju priču, da li bi ti to mogao da gledaš sa strane i da joj se nađeš kao prijatelj? - pitao je Ša.

- Mogao bih, jer je Dalila meni u situaciji sa bilo kim drugim smešna kao bioskop. Nešto me to ni pogađa, toliko sam imun, imam želudac od rosvaja što se tiče tih stvari. Juče sam probao da priđem, danas krenuo u neku zaj*banciju, rvao se sa njom, sprdao se sa njom... Juče me je malo i uvredila. Ne smatram da treba da se šalim sa njom, niti da pomažem, niti da odmažem. Treba da budem miran u glavi. Mogu gledaoci da kažu da sam sujetan, ljubomoran... Ali devojka se izjasnila što se tiče nekih stvari, nema tu šta - dodao je Car.

- Da li je tvoj odnos sa Anom Jovanović beg od Dalile? - nastavio je reper.

- Ja sam takav, razmazili su me kao malog, moram da imam nekog da zagrlim, uvek neko žensko - pričao je Filip.

- Ana se juče izjasnila da je zaljubljena u tebe u pušionici - prokomentarisao je Ša.

- Više puta sam ulazio u nešto sa Anom, to se nikad nije definisalo, nije bilo prostora zbog odnosa sa Majom, Dalilom... A i ona je generalno neozbiljna. Nisam spreman za nešto više. Sinoć se desilo nešto više, desiće se verovatno još nešto. Poljubili se par puta, tuširali zajedno... Tako da, ja sam u emotivnom rasulu - ispričao je Car.

