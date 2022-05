DALILA POTKAČILA DEJANOVU DEVOJKU DA JE PROSTITUTKA, ON ZAPENIO: Ti si istrošena flaša! Seti se šta si radila u Sarajevu (VIDEO)

Dalila Dragojević napala je devojku bivšeg muža Dejana, a on joj je stao u odbranu.

- Danas na radiju je Dalila aludirala da je pored tebe prostititka iz kataloga, a znamo da je aludirala na Aleksandru. Zar nije zaslužila da je odbraniš? - glasilo je pitanje.

- Kupao sam se i nisam čuo šta je bilo. Aleksandra i Anđela su ležale. Smešno je da branim Aleksandru, njeni postupci govore o njoj, Dalilini o njoj. Neka ljudi tumače, ako neko može ovde da radi, šta tek radi napolju - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Za mene se nikad nije spominjao katalog. Ona je želela da ja odem u radio i da krenem da skačem na nju i da pričam budalaštine. Mislila je na mene, ali sad može da se pravi luda. Sve i da jesam prostituka, oprala si me za sve pare. Sve prostituke rade za pare, a ti sve to ovde radiš za džabe. Treba da zna da za ovakve stvari mogu da ih tužim - dodala je Aleks.

- Neka te moj bivši suprug obavesti kako se tuži - odbrsuila je Dalila.

- Neće dobiti svađu sa mnom. Plašim se nevidljivih sila. Moja majka nikad nije išla kod vračara i gatara - rekla je Aleks.

- Ti si ovde unela priče o meni - dodala je Dalila.

- Nisam ja, nego Martina. Kad me gledaš, plašim se da ne slomim nogu - poručila je Aleks.

- Kad si slomila mozak, što ne bi i nogu? - pitala je ona.

- Dalila, svi znamo da si mislila na nju - ubacio se Đedović.

- Vi ste je prozvali prostitukom, da se par mafijaša otrljalo o nju - nastavila je ona.

- Aleksandra je pričala da je igrala u Bujanovucu. Svi znamo da je mislila na Aleksandru. Kad su je optuživali, pričala je da je igrala kolo, a ja ne bih da se vezujem zbog čega i kakvih uslova - dodao je Marko.

- Gledaoci su postavili pitanje i znači da su shvatili na šta se aludira. Baš zbog toga nisam ni potišao da komentarišem, nisam davao na značaju - rekao je Dejan.

- Pazi da ti se ne obiju stvari o glavu, ko je čeka napolju i ko će tebe da dočeka napolju - rekla je Dalila.

- Ti znaš ko će tebe da dočeka, jedni u Tuzli, drugi u Beogradu, a treći napolju. Tebi će takva sačekuša da odgovara, pokazala si u rijalitiju. Kad bi stizala pitanja o Aleksandrinom ponašanju u rijalitiju, znamo ko bi lupao u glavu. Gastoz mi je rekao: 'Molim te, poveruj mi. Ušla je za mnom i uhvatila me za polni organ. Kunem ti se majkom da idem na poligraf samo to da ti odgovorim.' Nismo se sreli posle toga. Ja mu nisam poverovao, jer smo bili u svađi. Pričao je da je uvek bilo češkanje u prolazu. Ja nisam verovao ni ovde da je za reprizu bilo pipkanje za ruku. Mislio sam da je to nemoguće i nerealno. Gledaoci su shvatili šta je htela da kažeš. Ona hoće da prebaci priču, da bi se oprala - govorio je Dejan.

- Ne znam koliko ste iskreni jedni prema drugom. Ja mafijam praznom puškom, a drugi punom - potkačila je Dragojevićka.

- Drugi su te punili. Svaki kontakt sa kim je ostvarila, jer niko ne bi mogao da se javi. Sad kad vidim, znam da su joj se javili, jer je dala signal očima. Ja da hoću da pričam, bila bi zalepljena ovde kao pločica - poručio je Dejan.

- Dejan je rekao da on zna zašto je ona raskinula sa njim. Šta on to zna? Treba da bude iskren, verovatno nije malouman kao što se predstavlja. Ne znam je l' si ispričala momku sa kakvim momcima imaš posla napolju? - pitala je Dalila.

- Ako ćemo da se vratimo na Tuzlu, možemo i o tome da pričamo. Ako ćemo da pričamo kako si išla sa 16 godina i kako obučena, na Noć veštica. Išla je kao zeka sa 16 godina. Možemo da pričamo o Sarajevu, pozdrav za onog što pravi kiflice, on zna ko je. Istrošena si flaša, ali ona može da se reciklira, a ti ne. Posle rijalitija ona će da se izreže, baš zbog ovog mafijanja - nastavio je Dejan.

- Dejan je rekao kad sam stupila sa Filipom da me niko ne poznaje bolje od njega i da kad budem izašla, biću u velikoj depresiji. Mene uvek stignu stvari posle rijalitija. On misli da će on meni biti potreban, a evo tražiću pomoć od tebe. Ti veruješ od Boga, a ja ću da tražim pomož od tebe - govorila je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

