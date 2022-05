NOVA ROMANSA NA POMOLU! BEBICA JE MALO LABILAN, ALI IMA ŠANSE! Marijanine drugarice otkrile šta misle o njenoj vezi sa Nenadom

Jedan od odnosa koji trenutno najviše intrigira zadrugare, ali i publiku, je onaj koji se dešava između Marijane Zonjić i Nenada Macanovića Bebice. Svi su počeli da primećuju njihovu bliskost, a Stefan Karić je čak poželeo da ih stavi za potrčke u ponedeljak, ali se ipak odlučio za Dalilu Dragojević i Filipa Cara.

Njih dvoje su proveli skoro celu žurku zajedno, a u "Amneziji" su pričali o emocijama. Kako tvrde, samo se druže, ali su priznali da im je lepo i da prijaju jedno drugom.

Marijanine drugarice otkrile su šta misle o ovom zbližavanju i da li ima šanse da Macanović uplovi u vezu sa Zonjićevom.

- Bebica je Marijanu pominjao i u "Amidžiju", mislim da bi pored nje vrlo brzo zaboravio na Miljanu. On je dobar dečko, samo je upao u tu debilnu priču sa Miljanom i Zolom, i sada ga svi gledaju kao retarda, ali zapravo, on je baš dobar dečko. Možda je malo labilan, ali koji to muškarac nije? Miljana bi onda poludela, okrenula bi leđa Zoli i napravila haos. Ako bude umeo sa njom, može nešto da se desi. Sada je sve do njega. Marijana ne voli smotane momke, ako bude umeo sa njom, može... Marijana je već dugo slobodna, treba joj neko - ističe Maja Tačina.

- Pa, po mom mišljenju, oni su samo prijatelji. Bebica je mnogo gotivan lik, to je neko moje mišljenje. Marijana se zbližila sa njim, nije loš kao osoba, ali mislim da je to jer ima veliko srce, sažalila se verovatno kad je videla šta mu se sve dešava i šta on sebi dopušta, da ga neka kravuljina bolesna od 200kg i ološ kao što je Zola koriste tamo zarad rijalitija. Oni hoće duže da ostanu, a on jadan pije tablete, preskače ograde, plače... Marijana želi da mu pokaže i lepšu stranu rijalitija, a ne da radi ono što radi, jer to ne priliči čoveku njegovih godina. Moje mišljenje je da se tu ništa više neće desiti između njih, volela bih da nastave ovako da se druže, samo da ih ne poremeti ona bolesna Miljana, jer su mi mnogo smešni i zanimljivi sinoć bili. Možda je on počeo da se zaljubljuje u nju, ali ona u njega sigurno neće, samo je dobra osoba koja želi da mu pomogne - poručuje Aleksandra Krstić.

