AFERA DALILE I GASTOZA TRESE ZADRUGU! Dejan izneo sve DETALJE, uhvatila ga za POLNI ORGAN, Dragojević spreman da ide na POLIGRAF!

Nakon što je otkriveno da su Dalila Dragojević i Nenad Marinković Gastoz imali aferu, Dejan je detaljno objasnio šta mu je Nenad Marinković ispričao, te je zahtevao da nakon Zadruge ode na poligraf da to i dokaže.

- Gastoz mi je rekao, ja te molim poveruj mi sad ovo, ušla je za mnom u garderober, uhvatila me je za polni organ, htela je da ga poljubi, posle rijalitija kunem ti se majkom možemo da idemo na poligraf, ja hoću sve da dokažem- rekao je Dejan pred svima u lajvu

- Ti si tako sitan, jadan, pričaj šta hoćeš, men nikada ne možeš da ukanališ, nikada, možeš pred ovim ljudima, možeš prema gledaocima, a mene ko mene ne možeš jer ja znam šta je istina i kakva sam ja bila - Dalila očajna se branila od optužbi.

- Dalila će se posle rijalitija ili izrezati ili obesiti- izjavio je Dejan i ukanalio Dalilu.

Tim povodom za Pink.rs oglasio se Gastoz.

Oprostite, ali me to bukvalno ništa ne interesuje. Samo ću da pozdravim Dejana i da mu poželim što bolji plasman - rekao je kratko on.

