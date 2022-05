DETE BI IMALO 11 GODINA, U ISLAMU JE TO ZLOČIN, MORALA SI DA RODIŠ! Dejan ništa nije znao o Dalilinoj trudnoći, ŠOK ZA ŠOKOM

Dalila Dragojević odlučila je da otvori dušu i ispriča svoju tešku životnu priču i tom prilikom je otkrila da je bila trudna kada je imala 17 godina, ali da je odlučila da prekine trudnoću.

Kako je navela niko nije znao da je otišla na abortus. Takođe, ona je ispričala da je njen tadašnji dečko doživeo je saobraćajnu nesreću noć pred njihovo venčanje, što je Dalila teško podnela.

- Nakon svega toga, on je pokušavao više puta da me vrati. Hoškali smo se više puta, ali se nismo tukli - izjavila je Dragojevićka.

- Svađali ste se zbog deteta - dobacio je Dejan.

- Lažeš smradu jedan! Ne možeš da preboliš to što me voli neko posle svega kao i ti što me voliš - nastavila je Dalila.

- Moram reći, meni je sve isto ovako govorila, jedino mi trudnoću nije spominjala. Čak je govorila da nikada ne bi abortirala, da nikada nije imala porođaj - dodao je Car.

- Ni meni nije rekla - dobacio je Dejan.

- Ma nemoj da laješ džukelo jedna! Rekla sam ti i zajedno si sa mnom plakao, kada sam govorila da bi dete imalo 7 godina - vikala je Dalila.

- 11 godina bi imalo dete! U to vreme si srela Peleta, u lokalu i tada je bio problem, zato si se i svađala sa Irmom jer ste večito bile u različitim ekipama - govorio je Dragojević.

- Koštaće te ovo! Ugasiće se ta tvoja mala usta! - vikala je Dalila.

- Kada je bila sa Mladenom Vuletićem, navukla je novog momka vaginalnom manipulacijom kako bi pretio Mladenu, to ona tako radi, lančano! - dodao je Dejan.

- Tako ću i tebe da navučem, za sve ćeš da odgovaraš na sudu! Koštaće te ova priča! - pretila je Dalila.

- To je sve istina! I ti to odlučno znaš! Tebe niko ne bi branio, ko će da brani Dalilu Mujić? Sada će svi da se oglase, pa će sve biti jasno - nastavljao je Dejan.

- Moj otac je neko ko je jako strog, nisam smela da pričam neke stvari, nikad mu u krilo nisam sedela - nastavila je Dalila.

- Reci lepo! Njeni su strogi i da se razumemo i u toj porodici i u toj veri zabranjeno je to da se uradi, dete mora da se rodi po svaku cenu, to je zločin! - dobacio je Dragojević.

- Čovek koji okrene leđa svojoj porodici ne može da bude dobar čovek, on će meni da govori o porodičnim odnosima! On priča kako su moji njega šikanirali, a moji dali plac za kuću! Ranije je govorio kako je David uvek nosio markirano, a on mora da nosi iznošene stvari. Kada je David otišao u Ameriku, govorio je kako mu je preuzeo mogućnost da ode on - govorila je Dalila

