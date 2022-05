MUŠKARCI SA NJOM BRIŠU POD! Zadrugarka otkrila pravu ISTINU o sukobu Dejana i Dalile: Svi je gledaju kao STARU KRPU (VIDEO)

Milica Veselinović komentarisala je aktuelne teme u Beloj kući, ali i njen odnos sa Mensurom Ajdarpašićem.

- Mi smo raskinuli. Desilo se da ne želim da me gledaju kao Milicu koja je jadna i ucveljena i samo plače. Kad mi dođe do toga, postoji tuš kabina. Ne želim da me bilo ko više gleda kao pre pet meseci - rekla je ona.

- Kojim očima te Mensur gleda? - pitao je voditelj.

- Ne znam. Mi ne provodimo vreme zajedno, pita me u prolazu da li sam gladna i da li sam se naspavala. On meni sad da kaže "Ćao", ja imam potrebu da ga zagrlim. Nije to lažna nada, nego imam potrebu da ga zagrlim i poljubim. On kaže da me nije šutnuo. Ja ne mogu da se pomirim da sam ostavljena po drugi put, smatram da sam najbolja i u to će da se uveri po drugi put. Meni ne znači što je pored mene, kad nije sa mnom. Džaba što brine, kad je on mene ostavio - govorila je Veselinovićeva.

- Opet ste imali svađe, zbog čega dolazite u tenzične rasprave? - upitao je on.

- Objašnjavao mi je kako funkcioniše, kako sad kad nismo zajendo pričaju što se ne pomirimo. Objašnjavao mi je kao učesnici gledaju, a mene to ne zanima. Nisam ušla ovde da funkcionišem kroz rijaliti. Ja sam ispala budala i pitala sam ga da se pomirimo. Ja sam ga na lep način pitala, a toliko je bio hladan, da sam se pokajala što sam pitala - odgovorila je Milica.

- Kako ti izgleda veza Mine i Mateje?

- Oni su slatki. Nije mi bilo teško, jer sam videla da neće doći do razgvoora, a ne do pomirenja. Ne kažem da su pojedinačno slatki, ali kao par, imaju lepe scene. Slatko je, ali sve mi veštački deluje. Ja sam rekla da je ona glumica. Neću da hejtujem, ali znam Matejinu priču i stav za vezu. Vraća mi se da nije dogovor koji Anđela nije ispoštovala. To posle rijalitija, kud koji mili moji - nastavila je Veselinovićeva. Je l' ti misliš da ne možeš da se uporediš sa Minom Vrbaški? - pitao je Darko Taansijević.

- Ja sam ja i ne mogu da se poredim ni sa kim na ovom svetu - odgovorila je Milica.

- Šta ti je najviše okupiralo pažnju od odnosa u Beloj kući? - upitao je voditelj.

- Dalila - Dejan, Dalila - Car, Dalila - Anđelo. Šta sam sve čula, ne mogu da sumiram. Ne verujem da je Dejan mogao sve do tančina da smisli, postoji pozadina i pije mi vodu. Smatram da na početku nije hteo da iznese, jer je video koliko se muči i pati u odnosu sa Filipom. Dejan je takav, on neće sve odjednom, neka ti bude teško postepeno, a ne sve odjednom da pregrmiš. Dalila nije imala odbranu, znamo kako je kad ona demantuje. Ona nije imala šta da demantuje. Jako mi je žao što je od onakve žene spala na ovo. Ja sam volela njih da pratim na Youtube - u. Uvek sam pričala da želim takvog muža i kuću, ali povlačim reč. Čula sam kakav je Dalilin tata. Ušla je sa stavom, karakterom, ostvarena, žena za kuću. Tako je samu sebe predstavila. Sad je žena koja je prevarila muža, izdajica, žena sa kojom momci brišu pod. Koliko god da je lepa i zgodna, njoj će da pričaju priču, sve što joj odgvoara, a ne treba joj mnogo. Više nema težinu, sad je gledaju kao staru krpu - govorila je Veselinovićeva.

- Kako komentarišeš Anu Jovanović i njeno dostojanstvo? - pitao je Darko.

- Amidži, dolazi ona, jedan korak napred, dva nazad. Kaže da mu je rekla da se zaljubila i da su se poljubili za vreme reklama. Ja znam da je ona pijana i šta bi radila sa njim ili sa bilo kojim muškarcem... Imala odnose, ljubakanja. Ja kažem radi ono što osećaš. Kad vidim šta žele i vole te devojke, nekad pokažu, nekad se suzdržavaju. Naravno da ću da se igram sa njima, a i znaš koliko sma plakala zbog te Ane Jovanović - rekla je Milica.

- Je l' ti poražavajuće što je Mensur bio zainteresovan za nju? - upitao je voditelj.

- Ona je otvorila vrata, odmah sam imala osećam za Mensura. Ja sam njemu rekla, videla sam da nam se veza ljulja, da gubi nešto vedno zbog prolaznog ludila. Njega takve devojke očigledno interesuju i ja ne odgovaram - odgovorila je ona.

Kurir.rs/I.B.

