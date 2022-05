DALILA BILA KOD ADVOKATA, PA OTKRILA O ČEMU SU RAZGOVARALI! Dragojevićka obelodanila da joj je Dejan pretio, a u jedno je SIGURNA!

Dalila Dragojević otkrila je do sad anepoznate detalje o njenom donosu sa Dejanom Dragojevićem.

- U poslednje vreme Dalila i dejan iznosili su dosta "prlajvog veša" o svom braku, a ona je sada otkrila i čime joj Dragojević stalno preti!

- Isplivale su katastrofalne stvari, zašto baš sad da se potegnu te tema? - pitao je Darko.

- Ne znam. On je nekih da preživljavao stvari. Ja kad sam najgora, tad najviše pričam, kako kažu afekat. Verovatno kad je video u kom pravcu plovi brod, da se posveti samo meni i da me satera u ćošak. Uspeo je, ja ne bežim od toga. Ne što je pričao, nego koliko je dodao i izmislio. Surovo je komentarisao. Nisam znala kako mi roditelji regauju, šta se dešava napolju. Ja sam ostala bez teksta i nisam znala šta da odgovorim. On je pričao o sebi, a ne o meni. Kao što Miki kaže, šta je on tražio sa takvom ženom pet godina? On je izgovorio prostituciji, šta je tražio pet godina? Je l' ga neko vezao? Terao da radi neke stvari? U trećoj sezoni je pričao sve najlepše o našem braku, a kudio svoju porodicu. Imali smo napade, a on je branio i nije dopušta da se priča .Tad je pričao kako jeste, a sad kad se bliži kraj i misli da njegova veza nije zanimljiv, a udario je po Dalili, da bi me bacio u depresiju - pričala je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sećam se kad smo išli kod advokata i kad je bilo sve ono za telefone, on je meni okrenuo sliku od oca, da me podseti, kao neko upozorenje. U poslednjoj raspravi je rekao da mogu da ga pozovem da mi pokaže slike oca, konstatno mi udara na to. Prošao je razne situacija sa mojom majkom. Želi nju da oblati kao ličnost. Ja sam rekla kako ću da završim te optužbe. Ne znam kako da odbranim bilo šta. Nije istina bilo šta što priča, ali kako mogu da promenim? Sve da smo najgori i da se ne znam šta izdešavalo. Moja majka je pomogla i kad nije niko bio, bila je moja majka i moj otac. Okrenuo je priču da ispriča ono što se provlačilo kroz medije, pa i za samu mene - nastavila je Dragojevićka.

- Koliko si promenila sliku o sebi u očima drugim ljudi na gore? Slušam da si ostala bez igde ikog i da si izgubila prijateljstva. Svi kažu kakva je Dalila, kad je spala na bebicu i Marijanu Zonjić - rekao je Darko.

- Ja nisam izgubila nikog ko je bio pravi prijatelj. Za Matoru sma odavno videla da se izvlači iz situacija. Bilo je povlačenje, ručkovi i večere. Je l' sam izgubila sve? Ne zanima me. Čopori se razbacaju i svako izlazi sam - odgovorila je Dalila.