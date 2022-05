DEJAN JE ĆUTAO DOK SE DALILA J**ALA SA DRUGIM, VODIO JE KOD ISTERIVAČA ĐAVOLA! Miki brutalno opleo po Dragojevićima!

Miki Đuričić je vidno izrevolitiran otiša u Rajski vrat gde je progovorio o Dalili i Dejanu Dragojeviću, kao i o drugim temama.

- Drvo dobro si se setio da me zoveš. Znamo svi da je Dalila najgora po svojim postupcima, a čovek čija je žena pala u depresiju, on je odvede kod isterivača đavola umesto kod psihijatra, a Dejan je ćutao kada se ona j*bala sa drugim, a sada priča. On se nadao pomirenju, ja mislim da je on sve vreme razmišljao o ogradi u Šepku. Ja ne mogu da pohvatam koliko ima Mujića, ja sam mislio da je ona jedinica. Šok odnosi u porodici, ovaj isteruje đavola, ova donosi neke stvari, ma mrš kod psihijatra. Meni je ovo strašno, Marko i Divna DNK su gospoda za ove. Meni je najčudnije. Dejan je taj koji je odlučio da komunicira sa porodicom, nije mu Dalila branila, a ona je najgora. Njemu nije bilo loše, pa nije hteo da beži. ušuškao se. On nije radio ništa, dok je ona učila - rekao je Miki.

foto: Printscreen

- Miki, ja uživam u tvojim komentarima - reklo je Drvo.

- Vi treba da pustite snimke, sve ono što su pričali. Mensur i Milica su postali mnogo bolji od kada su sami. Anđelo i Dalila su smešni. Njoj se zameraju mnoge stvari, ona je pokvarena, podla, a drugi joj zameraju što se zaljubila u Cara i Anđela, a koliko je Mina imala momaka, koliko je Car imao devojka. Dajte mi tablu da napišem ko je sa kim bio, to je svingeraj klasičan. Fran je dečko od Paole, a bio je sa Minom i Sanjom, koja je bila sa Matorom, i Anđelom, ali ima tu svega. Nama se narod smeje napolju, Dejan veruje da je zemlja ravna ploča, on veruje u sve nenormalno, a Dalila nije loša ako se zaljubila u nekog drugog. Ona je loša zbog mnogih stvari. Ja sam Dejanu govorio mnogo toga da se opameti, ja sam mu rekao sve. Da Dalila nije pravila greške on bi i dalje bio sa njom. Ja sam mu govorio da bude fin da ne pravim problem. Moram da kažem da sam pojeo Husine baklave, i ja sam ih pojeo nije mi ništa bilo. Dejan ih je sklonio iza troseda. Uzeo sam i čokoladice od Dalile.- rekao je Miki.

foto: Printscreen

- Miljana je toliko bezobrazna, ja je volim, ali mi ona nije jasna. Ona nije glupava, zna da Zola kupije mir zato npada Bebicu. Miljana, Zola, Bebica su ista bljuvotina kao Car i Dalila. Bebica je super, on kad nije sa Miljanom je sjajan, a Zola je samo iskorišćava - rekao je Miki.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

02:18 Otvaranje revije Suzane Perić: Kad se spoji lepo i korisno, onda to izgleda OVAKO!