JEZIVA TUČA VIKTORIJE I OSMAKČIĆA! Zadrugarka napravila neviđeni haos, BACILA SE NA NJEGA, pocepala mu GARDEROBU! KRŠ I LOM! VIDEO

Marko Osmakčić i Viktorija Mitrović započeli su svađu na garnituri, a onda je ona nasrnula na njega.

- Ako mi crpiš energiju mrš u pi*ku materinu. Ja nemam dlaku na jeziku. Kad sam gledao Marijanu, istukla me je. Ja kad objašnjavam, znaj da je tako. Nemoj da mi crpiš energiju - pričao je Marko.

- Što ne kažeš da si se ohladio? - pitao je Milan Milošević.

- Jesam, Nezadovoljan sam. Držim vodu još 50 dana i balansiram - rekoa je on.

- Koristi kuvanje, pranje i se*s - dodala je Viki.

- Digla si mi opet rejtin, ja sa,mo za to živim, boli me briga - nastavio je Marko.

- On je meni rekao danas nema ni jedna kamera, ajde se skloni. znači da on igra rijaliti sa mnom. Mene briga za kamere ako imam problem. On je na sve pristao zbog kadra - pričala je Viki.

Viktroija Mitrović i Marko Osmakčić napravili su opšto haos usred programa i žestoke se sukobili. Taman kad je delovalo da su se smirili, njih dvoje su napravili još veći haos.

Naime, Viki je skočila na Marka i počela da mu cepa majicu, a u njihovo okršaj umešao se i Lazar Čolić Zola, koji je pokušao da ih razdvoji. Zadrugari su ih šokirano posmatrali kako prave haos, a oni su jedva uspeli da se smire.

