BEŽI OD MATORE, A PRAVILA ORGIJE SA ŽENAMA I TO DOK JE IMALA DEČKA?! Isplivale ŠOK tajne zadrugarke, u rijalitiju glumi SMERNU

Zadrugarka Sandra Bajić (MC Aleks) trenutno je u nikad zategnutijem odnosu s Jovanom Tomić Matorom, a kako piše "Rijaliti", odnosi sa istim polom nisu joj strani.

Ona je, navodno, svojevremeno imala grupni seks s još tri devojke, a pošto se akcija odvijala u opuštenoj atmosferi, naterala je i tadašnjeg dečka da im se pridruži.

- Aleks je uvek bila širokih shvatanja. Znala je da joj se dopadaju i muškarci i žene, ali do pre nekoliko godina nije htela da eksperimentiše. Kad je upala u društvo gde ima mnogo pripadnika LGBT populacije, osetila je da može da se opusti i otvorenije priča o osećanjima. Malo-pomalo eksperimentisala je s devojkama, a onda je ušla i u vezu. Posle nekoliko godina Aleks se više nije krila, pa je organizovala i orgije u stanu. Zvala je tri devojke s kojima se inače viđala pre toga, a sve u periodu kada je bila u vezi s muškarcem. Svi su se okupljali u njenom stanu, dečko prvo nije hteo da eksperimentiše, ali ga je Aleks naterala kad su se svi malo više opustili - priča sagovornik i nastavlja:

- Aleks nema problem da priča o vezama, ali u rijalitiju se trudi da ispadne smerna jer ipak to gledaju milioni. Njeni najbliži prijatelji znaju za sve, ali porodici retko šta priča kad je njen ljubavni život u pitanju.

Tim povodom oglasila se i Sandra Čaprić.

- Aleks mi je ovako simpatična, ali ja s njom ne bih mogla da budem bliska. Ona mnogo glumi, mora da za to postoji neki razlog. Ovaj odnos s Matorom je previše zamršen, ko zna šta će da bude na kraju, ali sumnjam da će njih dve da budu u stabilnoj vezi. Matora bi to i pokušala, ali nema poverenje u nju. One se svađaju oko gluposti, a nisu u vezi. Kako bi tek bilo da su zajedno, povadile bi oči jedna drugoj! Aleks ne treba da zavlači Matoru, već treba jasno da joj kaže da li bi nešto s njom ili ne. Jovana, kad se veže, ne pušta i ne odustaje. Setite se samo kakva je bila njena veza sa Sanjom. Moralo je da prođe mnogo vremena posle raskida da bi prestala da je voli i da nastavi dalje - tvrdi Čaprićka.

