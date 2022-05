KO GOD DA SE SA MNOM IGRAO, LOŠE JE PROŠAO! Dalila sasula Caru sve u lice, progovorila o pomirenju, a onda BESNA NAPUSTILA emisiju

U radio-emisiji "Amnezija" domaćini Nenad Aleksić Ša i Filip Car ugostili su Dalilu Dragojević koja je progovorila o vezi sa Carem.

- Ne znam da ti dam pravu definicju našeg odnosa i toga što se dešava, desilo se šta se desilo. Iznerviram se kada čujem da se nađe opravdanje za druge ljude, pa kad sam ja u pitanju, nema opravdanja. Kad je pričao sad za Minu, on je lepo sve sklopio, a kad sam ja u pitanju, nema opravdanja - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kako ja tebe poznajem kroz ovih osam meseci, Mina je neko čije sam ja odrastanje upoznao i neko ko je odrastao na jako loš i ružan način i neko ko se sa jako malo godina našao u ovom prostoru - rekao je Car.

- Nisam došla ovde da pričam o drugim ljudima, nego sam samo spomenula - prekinula ga je Dalila.

- U ovim slučajevima bi to trebalo da ti bude kompliment, jer si neko ko ne bi smeo sebi da dozvoli greške. Nečija kilometarska greška mi je kao tvoja neka mala greška - nastavio je Car.

- Ti si našla opravdanje za neke njegove greške, a on nije. Da li si ti planirala da uđeš u neku vezu sa Anđelom i da li si počela da se zaljubljuješ - pitao je Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Filip i ja ne možemo da nađemo opravdanje jedno za drugo. Ne zanima me da bilo kome objašnjavam svoju priču i život, jedino voditeljima. Da odgovaram po imanju, ne pada mi na pamet. Toliko sam istrošena i toliko mi je energija na nekoj klackalici. Prelazim iz jako srećnog u jako nesrećno stanje. Sinoć sam otišla na tu žurku, bila sam srećna u nekim momentima, kockala sam na ruletu, izgbula sam ono koliko sam donela i onda mi je dao Đedović, pa Filip. Kad sam videla da tad gubim, odustala sam. Rekla sam da mi je glupo da mu uzmem pare, ja sam se opet vratila. Rekao mi je Filip da nema šta da mi bude glupo i da dođem da igram. U momentima tim sam bila da smo opet zajedno, ja sam opet izgubila, on mi je doneo pare u kešu i tad sam se totalno rasplakala. Kad god zapadnem u te loše situacije, koliko god da mi je on loš, on se nekako uvek nađe u tim momentima. Baš sam bila loše sinoć, trudio se da me oraspoloži. Što se tiče Anđela, rekla sam da mi se on dopao i ne bih da pričam na tu temu - rekla je Dragojevićka.

- Da li se to ugasilo - pitao je Ša.

- Mi nemamo komunikaciju. Da se bilo šta trebalo desiti, desilo bi se, ni jedna sila ne može to da spreči. Ne znam da li to bio trip, ali se dešavalo. Ne želim da se perem od toga, ali ne želim ni da mi se pripisuje nešto što se nije desilo. Došlo je do poljupca u obraz i to je to. Sa ženske strane nisam mogla sebi da dopustim, a on kao muškarac isto tako. Zbog samog tog ne ulaska u odnos, nisam trebala sebi da dopustim neke stvari. Te rasprave koje su bile sa Dejanom, svašta me je nešto stiglo, nisam okej! Dosta razmišljam o spoljnom svetu i o situacijama koje su mi se dogodile sa Filipom. Razmišljam zašto smo morali kao par koji smo se najviše voleli, a najviše uloženo svega, da budemo najgori. Smatram i dalje da nema popravki, nema poverenja. Ne znam šta će biti sa nama, ne verujem da se nešto može popraviti. Sve te reči koje su rečene, izgazili smo ih - nastavila je Dalila.

- Kad su svi pričali totalnu kontru, ja nekako, ne znam, ja sam bio siguran da ćete vi opet ući u vezu... Da li si ti, Care, ušao sa Dalilom u vezu, ne bi li joj se osvetio za Anđela - rekao je Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Rekao je on jutros da osvete služi hladne, a ja sam od njega spremna na sve. Ja sam ušla svesno. Ja očekujem od njega da će da kaže da je sve bila sprdnja - rekla je Dalila.

- I zadnji put je ovako pričala o meni i zbog tih sumnji, napravila je neke stvari. Ja sam otišao u taj odnos koji je bio spolja, ona se vratila mužu, video sam tu da je maksimalno pokušavala da zavodi, pa i da spava, pa je to puklo. Nakon toga sam ja bežao u te neke druga odnose iz razloga što sam hteo da pobegnem iz odnosa, sebe izlečim, ali i da povredim. Uvek sam govorio i njoj, može da joj se desi da joj se dopadne neko drugi. Da li je ona ovakva, onakva, ranjiva, rovita, to nema veze, ali da može da joj se desi...Ja znam da ti se možda ne bi desilo, jer je naš odnos takav kakav je. Vidi, da ti nešto kažem, neke teme duboke nešto, neću ni da pričam sa njom, zato što se zna šta ide u petak i u nedelju. Prošla je sito i rešeto! Kad prođe i ta svadba i sve, popričaću sa njom ozbiljnije. Niko ne zna šta ja imam u glavi i šta mi se vrti u glavi. Ja jedno pričam, drugo radim, treće mislim, vrtim. Ne bih ja rekao da ja treba nešto da radim i pričam ozbiljno. Ne može ona da bude iskrena, jer mi ne veruje i ne može da prizna sama. Dosta ljudi se ogrešilo o nju, a ona jako loše stvari radi - rekao je Car.

- Osećam se kao da sam došla kod nekog doktora, da mi prepisuje nešto. Ne postoji osoba koja može sa mnom da se igra na taj način, jer ko god da se igrao sa mnom, nije lepo prošao - rekla je besno Dalila.

- Niti želim da te napravim budalom, niti da ti pomažem, niti da te napravim gospođom, jer je sve ovo nemoguće. Mislim da treba da provodimo vreme najnormalnije, pa eventualno za sedam dana da se kaže kako je i šta je - pričao je Car, a Dalila je napustila radio.

Kurir.rs/M.M.

