TI SI NEPRIJATELJ NAŠE LJUBAVI I PLAČEŠ LAŽNO! Dejan poludeo zbog Aleksandre, ona otkrila kad Dragojević postaje BEZOBRAZAN! VIDEO

Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić gostovali su kod Filipa Cara i Nenada Aleksića Ša u njihovoj radio-emisiji.

Njih dvoje pričali su o svađi koja se desila sinoć.

Dobro nam došli, kako ste se proveli i posle ste se posvađali, šta se desilo?

- Bilo nam je prelepo u emisiji, imali smo neka pitanja, meni je bilo prelepo tamo. Postoji jedno pitanje gde me je Dejan iznervirao. Kako da ti kažem, bilo je pitanje da li sam ja sa njim iz interesa, on je rekao da pomisli po nekad. Mene najviše poremeti kada ja njemu priđem i pitam ga šta mu je, on me kulira i dovede me do tog stanja, do kog me dovede - rekla je Aleks.

- Meni ljudi govore da se Dejan i Dalili gledaju. Meni je izgledalo da je on sinoć bacio pogled ka njoj. Ja hoću da on meni lepo objasni šta je i kako je. On uvek kroz ironiju i sarkazam objašnjava. Nije mi davao odgovore na neka moja pitanja i da se rapravio sa mnom kako dolikuje. On je bio bezobrazniji i pobacala sam mu pivo. Čim popije malo, on postaje bezobrazan. On u meni probudi nenormalnu Aleksandru - rekla je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam rekao da me to ne interesuje. Imamo problem jer ga ona napravi. Ceo dan sam osuđen da trpim to ponašanje, napolju mi ne pada napamet da trpim ovo. Mene to ne interesuje. Kako ti vidiš, mene to ne interesuje. Ja je pitam lepo šta je ljubav, neka mi kaže. Ona kaže da joj nisam poklonio dovoljno pažnje u emisiji. Nisam otišao u "Sve za ljubav". Ti si neprijatelj naše ljubavi, niko drugi. Ti praviš to, ne ja. Sam sam budala što prelazim preko nekih reči i svađa. Sinoć sam joj rekao da naš odnos ne vodi ničemu - rekao je Dejan.

- On stalno priča kako naša veza nema budućnost. Kao da me tera na raskid - rekla je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam rekao da postoje stvari ovde koje me nerviraju i samo mi se taloži. Ja sam joj rekao da ne plače lažno. Kada dolazi, dolazi sa ful šmikom i kao krene da plače i baca trepavice i kaže: "E, ovo su mi poslednje trepavice, ipak neću da ih bacim. Ma daj" - prepričava Dejan.

- Ja nisam idiot bre! - ljuto govori Aleks.

Da li se raduješ nedelji i svadbi?

- Radujem se, svakoj ženi je to lep osećaj. Svaka devojka mašta o tome kao mala devojčica - rekla je Aleks.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:23 NOSI AMAJLIJU KAO NOVAK ĐOKOVIĆ? Pevačica otrkila šta joj visi oko vrata i čemu služi IMA POSEBNU FREKVENCIJU