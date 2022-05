BUKTI RAT KULIĆA I ČOLIĆA! Miljana nasrnula na Bebicu, Marija se oglasila i oplela po Bosi: Plaćala im je STRUJU, sad joj ne valja

Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica su napravili iznenadni skandal tučom koja se desila za crnim stolom. Tačnije, Miljana je nasrnula na svog dečka jer je tokom njenog odnosa sa Lazarom Čolić Zolom on bio blizak sa pevačicom Marijanom Zonjić.

Kulićeva mu je takođe spalila stvari, dok je on u suzama posmatrao, a na kraju večeri su zaspali zagrljeni kao da se ništa nije desilo.

Marija Kulić se ovim povodom oglasila za Pink.rs i odmah je otkrila kako komentariše sinoćna dešavanja, a onda i šta misli o Miljaninom pomirenju sa Bebicom. Kulićeva je vidno neraspoložena odgovorila:

- Ne mogu da komentarišem to! Strašno! Stvarno ne znam šta je u njenog glavi, da je bila pametan i da je slušala mene ona ne bi ni ušla u rijaliti. Više ne znam koje reči da nađem za nju, iznenadila me je. Ovo je strašno, sinoć nisam ni mogla da gledam emisiju. Ona sada misli da je Nenad koristi i razočarala se u njega, izgubila je poverenje, počela je da sumnja u njega, pokazuje agresiju jer je izgubila je poverenje - to je moje objašnjenje koliko god da je voli.

- To što radi sa Zolom, to je opsesija kao što je bila opsednuta i pevačima, to nije ljubav. Nema načina da je voli jer je ponižava, on ništa ne daje u tom odnosu samo se svađa, nikada je nije odbranio. Dugo je bila sa njim i krivo joj je što je iskorišćena, ispala je budala i sada gleda da mu se osveti, preti sa kaznama i upropaštava garderobu. Koliko god da je savetujem, ona ne zna drugačije. Rekla sam joj da bude sama, Nenada voli, Zola joj stvarno nije potreban. Neka bude sama do kraja, a kada izađe napolje neka razmisli o svemu, pa neka odluči.

Da li se plašite da će je i Nenad proganjati kao i Zola što je proganja po izlasku iz rijalitija?

- Nenad neće da je proganja, on će joj pomoći i ona će se unormaliti, kao i kada su bili napolju. Loše se osećala kada je ovog udarila štiklom, Nenad se našao tu da joj pomogne i da se uzdigne iznad sitaucije, ja mislim da i on samo čeka da izađu.

Kako komentarišete to što Zola već dve noći spava u studiju radija jer se plaši da mu Miljana opet na naudi?

- Neka spava, šta je očekivao, lagao je ljude i zna da ne može da se promeni kada bude videla kako je ponižavao onda će da vidi sve. Biće dobro da je ponovo ne navede na nešto, on provocira, pa pravi žrtvu, njemu ne treba kontakt sa njom ako kaže da ona nije normalna. Vidi da nije stabilna, može da očekuje i da se boji. Ako se već plaši nje bio bi fin sa njom.

Da li mislite da će Zola da se posveti druženju sa Irmom sada kako bi u Miljani ponovo izazvao ljubomoru?

- Da, on će na taj način pokušati da je vrati, to sam sigurna.

Zolina majka Bosa je izjavila da ostaje pri odluci da tuži Miljanu, kako to komentarišete?

- Zola šta je tražio to je dobio, neka je tuži, ne intresuje me Bosa. Sada kada ona vidi da je Miljana našla momka, sada laje na sva usta, a kada joj je otplaćivala struju i plaćala kredite, kupovala garderobu, rođendane finansirala u rijalitiju... E, sada joj nije dobra. Tek sada vidi da više od Miljane nema koristi, pa je i ona udarila na nju.

