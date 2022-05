DEJAN JE OPROSTIO DALILI, MOŽEŠ I TI MENI: Miljana Kulić moli Bebicu da se POMIRE, pomenula majku Mariju a on imao ZAHTEV! (VIDEO)

Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica posle raskida ponovo su razgovarali o svom odnosu, a ona je pokušala da se pomiri sa njim.

Podsetimo, on je raskinuo sa njom kad je video sve scene sa Rajskog ostrva i nekoliko "vrelih akcija" koje je ona imala sa Zolom.

- I jesmo sada zajedno? Nemoj da mi slažeš te face, da te ne bih složila... - rekla je Miljana.

- Ostavila si me ovde samog, gledali su me kao bolesnika - odgovorio je Bebica.

- Pa i Dejan je oprostio Dalili, a ona se vratila Caru - dodala je Kulićeva.

- Znači ti ćeš opet da se vratiš? - pitao je on.

- Neću! Nemoj da me ponižavaš, zgadio mi se, nemoj da me ponižavaš, dovoljno sam se ponizila sama. Da mi je lepo bilo sa njim, ne bih ga ostavila. Ili mi pređi preko toga i zaboravi ili nemoj da mi prelaziš. Boli me k*rac za njega. Završila sam sa njim za sva vremena, gadi mi se - nastavila je Kulićeva.

- Ja sam samo rekao čega se plašim - dodao je Bebica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Napravila sam grešku, šta da radim? I ti si morao da budeš svestan. Bolje da nismo ulazili u ovu sezonu - nastavila je ona.

- Pa, ja nisam ni hteo da uđem - uzvratio je Macanović.

- Bebice, nemoj tako naopako. Oraspoloži se, život je pred nama kad izađemo. Ja sam se izdigla iznad svega, iako svi pričaju da sam k*rva, a ja svoje telo nikad ne bih prodala za pare. Probala sam pet dana, nije uspelo, završena priča. Kraj. Sad idem da se istuširam, obučem spavaćicu, ujutru kupaći, šešir, naočare, dva tampona dole - nastavila je Kulićeva.

- Mama, ako ovo gledaš, pošalji najlepšu i najskuplju haljinu za nedelju! - nastavila je Kulićeva.

- A šta ću ja da obučem? - pitao je Bebica.

Kurir.rs

Bonus video:

00:05 Breskvica navukla sumnju da se verila!