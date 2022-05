JA SAM VODILA DALILU U TUZLU NA ABORTUS: Emina Mujić otkrila kako joj je ćerka sa 17 godina rekla da je TRUDNA! Posle otišle u BEČ

Rijaliti učesnica Dalila Mujić priznala je da je sa 17 godina imala abortus, što je pokrenulo lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a tom vešću najviše je bio frapiran zadrugarkin otac Huso Mujić, koji je prvi put čuo da je njegova ćerka bila u drugom stanju.

Dalilina majka Emina je do tančina ispričala kako je došlo do abortusa, te ko je Dalili u tim trenucima bio najveća podrška.

- Što se tiče abortusa, Dalila se zabavljala sa jednim momkom još kao tinejdžerka, išla je još u školu. Pri završetku škole njen momak i ona mislili su da žive zajedno i ona je ostala trudna. Jednog dana je došla i rekla mi da ima nešto da mi kaže i počela da plače. Ona je sa mnom pričala o svemu i uvek sam za nju radila sve što jedna majka može da uradi. Ona je moje dete i život bih dala za nju - priča Dalilina majka i nastavlja:

foto: Damir Dervišagić

- Na abortus nisam išla samo ja, već njen momak, a ja sam potpisala da se to uradi jer je ona imala 17 i po godina. To je uradila kod doktora Balića u Tuzli, što možete sve da proverite.

Emina je takođe otkrila šta se dešavalo nakon izvršene kiretaže:

- Taj dečko je nije ostavio posle toga. Mi tada odlazimo za Beč, a on je došao iz Švajcarske da je moli da se pomire, međutim, on je uradio neke stvari, u stvari, našao se sa dve devojke i Dalila nije mogla da podnese psihički da je prevarena. Danima je plakala. Dok je išla u školu, on ju je čekao ispred, njeni profesori su znali da me pitaju da li me je strah zbog toga, a ja sam govorila da nije jer sam ga znala. Znao je da me pozove hiljadu puta kada bi se posvađali - priča Emina i dodaje:

foto: Printscreen/Pink

- Bila je to tinejdžerska ljubav. U Beču smo bili kod Husine sestre, za koju sada pričaju da joj Dalila nema pristup. Ima Dalila pristup svima, i tetkama, i sestrama, i stričevima, samo su stričevi takvi da imaju neki svoj poseban život, ali ne daj bože da se nešto desi Dalili, oni su svi tu, i to je uvek tako bilo i kad smo živeli u Beču. Oni su bili svi za jednog jedan za sve. Kad bi neko od njih imao neki problem, rešavali su ga zajedno. Njih je petoro braće, i između sebe su često imali nekih svađica, ali to je normalno. Sad su to ljudi u godinama.

- Taj momak je želeo da se oženi Dalilom, voleo ju je, a i ona njega. Želeo je da zove i Husu, ali ona je bila prestravljena, uvek je imao neki autoritet nad njom. Uvek me je pitala zašto branim njenog babu, pa branim ga zato što nemam šta loše da kažem za tog čoveka- - priča Emina i dodaje:

- On je stvarno na mestu, to što pričaju za decu njegovu sa prvom suprugom, to je laž. Ta deca su ostala sa ca majkom da žive, ali sva deca su dolazila i kod nas u stan i u lokal, a Huso im je davao i kupovao šta god su poželeli, od para do garderobe, niko nije ni ganjao alimentaciju - zaključila je Emina.

foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić, Printscreen/Premijera

Kurir.rs/Objektiv

Bonus video:

