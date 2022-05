ONA NEKA IDE SA RUSKIM MILIJARDEROM, JA ĆU U VETERNIK: Dejan Dragojević zapenio zbog Aleksandre, a ona HLADNA kao špricer! (VIDEO)

Dejan Dragojević gostovao je u radio-emisiji u rijalitiju i progovorioo odnosu sa Aleksandrom Nikolić, nakon skandaloznih svađa.

Dejan se iznervirao što je Aleksandra sedela sa bivšim momcima u dvorištu od ranog jutra.

- Vraćam se, sedi ona i pet bivših, a meni je bio problem zbog moje bivše žene sa kojom je bio sve transparentno. Odnos se desio, nije da nisam bio spreman. Nisam pravio probleme, ljubomorne scene, sve je bilo kako treba. Ne može, njoj je interesantno da ulazi u rasprave pred kraj rijalitija. Kaže da može sa svima, a poremete je svi komentari. Može da se vidi koliko joj fali to malo, samo njoj da prija i nastavi u svoj cilju, a to je da stvara sumnju. Ne interesuje me bilo šta. Stvari koje stižu za nju ne uzimam zdravo za gotovo, zbog nje. Ja pričam drugačije, drugačije ona. Zamerala je meni gde ću da idem, a sad ide tamo i ne smeta joj ništa. Što se mene tiče ruski milijarder i paljba, a ja ću u Veternik - pričao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Meni je mjauk na du*e izašao. Uhvatio sam je da krišom peva i podbada. Sa Dalilom se sve desilo u ovoj sezoni, ne može da mi zameri. Vidi da je neko ne spominje i namerno hoće sa njih dvoje u raspravu. Ja sam njoj rekao da gasim motore i da se ona ne petlja i ne dobacuje gluposti. Sinoć je htela, gledam je kako peva i rekla da ja neću da se mešam da je odbranim. Znači sa Filipom si ušla da te ja branim? Od čega? Što sama prizvede? Tačno gađa ljude koji hoće. Rekao sam i za Osmakčića da ne spominje momka. Ko njoj šta radi i ko je dira? - govorio je Dragojević.

- Zavolela me je, ne mogu da lažem, ali ima rijaltii momente. Ja se odmah prebacujem u pab, nema krevet i da me slučajno pipne i da pričamo, kad će za dva dana isto da uradi. Nije to navika, nego čudan osećaj te vuče da vidiš šta se dešava. Večeras je u 10 momačko veče i ja divljam, večeras je lansiranje. Dao sam sve od sebe, sinoć mi se sve pregrejalo. Ako si svesna da ćeš da se svađaš, nemoj da mi mjaučeš. Ona me sinoć zove i ne mogu da je odbijem - nastavio je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mojima da kažem da se ne nerviraju. Mama, kad budeš kuvala supu, neće te ništa ujesti za ruku. Svaka moja reakcija nije normalna za druge, a za mene je najnormlanija, jer bi mogla da eskalira na drugu stranu - rekao je Dejan.

- Komentarisao si pomirenje Dalile i Filipa i rekao si da ga razumeš što se vratio u odnos sa Dalilom. Da li si sebe prepoznao na početku veze sa Dalilom? - pitao je Karić.

- Nisam ih komentarisao. Takva je situacija. Koliko god da se vređaju, zna se da će se pomiriti. Ja Aleksandri kažem da me Dalila ne zanima, ne osećam mržnju, emociju niti bilo šta. Ovo je zapisano i to će biti tako - odgovorio je Dragojević.

S druge strane, Aleksandra se ne slaže sa Dejanovim izlaganjem, pa je i ona prokomentarisala odnos.

- Ja gledam kojih pet bivših? Nisam se uplašila. Ja sam želela da budem sa njim, nisam želela da prekinem vezu. Nisam želela slobodu. Ja njega volim, to jeste tako, ali da trpim ponižavanja neću. Ja treba da ćutim, meni će da se napominje ovo i ono. Ja ne imenujem ni Filipa, ni Dalilu, to što se oni pronađu je drugo. Ljudi ih nisu komentarisali kako komentarišu mene, to je kad te ne vole. Mene dosta zadrugara ne voli i jedva su dočekali moju jednu grešku. Najviše me je zabolelo što ako vidiš da sam u takvom stanju, sinoć sam bila loše. Ne valja kad sam srećna, ne valja kad se nasmejem, šta da radim? Neću da kukam i da molim. Ako to očekuje, neću to raditi. On kaže da ga ja gušim, on ima svu slobodu, a meni kako bude - pričala je Nikolićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kajem se samo zbog mog ponašanja u utorak. Bila sam nenormalna, ali imao je on milion grešaka prema meni. Kad su ga svi napadali ja nisam napadala njega. Štedela sam ga. Ništa me ne ineteresuje. Neka pričaju da glumim šta god. Neka sam ja sve, smao neka su oni normalni. Ja kažem šta mislim, ne čekam pravi momenat. Venčanica mi je prelepa, radovala sam se venčanju. Potrudiću se da budem vesela, ali da sam srećna nešto toliko, ne - dodala je Aleksandra.

Kurir.rs/K.Đ.

