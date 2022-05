ŠOKIRANA SAM, ONA JE PREBLEDELA! Oglasila se Aleksandrina sestra, nema lepe reči za Dejana, progovorila o njegovoj promeni VERE!

Kontroverzni rijaliti par Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić se ne smiruje.

Taman kad se učinilo da se situacija malo smirila, Aleksandra se pokačila sa bivšim dečkom Filipom Carem nakon čega je Dejan doživeo pomračenje i lomio sve pred sobom za crnim stolom.

Nakon drame, Dragojević se preselio da spava u Pab, a povodom čitave situacije između Dejana i Aleksande za Pink.rs oglasila se njena sestra Jelena Nikolić, koja nije želela opširno da komentariše skandale u Beloj kući.

- Ne gledam, ne pratim baš ništa. U prolazu čujem od mame ako nešto ima i to je to. Šokirana sam, ne znam šta bih rekla, moja majka to sve prati u detalje, ja ne toliko. Svako ima pravo da radi šta hoće, da li je Dejan promenio veru ili ne, to je njegovo pravo. Vidim da je ona prebledela, veruj da Aleksandri nije lako. Šokirana sam, mogu samo da kažem da kada sam gledala ranije Dalilu i Dejana verovala sam u sve što rade i pričaju, a sada sam totalno zbunjena. - izjavila je kratko Aleksandrina sestra Jelena.

