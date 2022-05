ISPALA SAM K**VETINA, ZOLA MI SE ZGRADIO, SMRDI MU DUŠA: Miljana Kulić donela odluku sa kojim će muškarcem ostati u VEZI! (VIDEO)

Zadrugarima je pušten snimak razgovora Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice gde joj on prenosi da je tokom emisije prikazan njen video se*sa sa Lazarom Čolić Zolom.

Miljana je sada priznala kako se zbog toga oseća i da li i dalje gaji emocije prema Lazaru Čoliću Zoli.

- Mi smo se sada pomirili, došlo je do nesporazuma, i to je to. Sada smo u super odnosima. Mi smo bili sve vreme u vezi... Reći ću da je katastrofalno što sam dozvolila to sebi, Mini sam rekla u subotu da ga ne volim i da nije to to, rekla sam da se hladim od Zole, tako sam osetila - rekla je Miljana.

- Završena je priča, mene više Zola ne zanima, volim Bebicu i to je to. Šta je bilo neka me osude ljudi i to je to. Ispala sam kur*etina i to je to. Čovek mi se zgadio, smrdi, brada i duša i to je sve. Ne zanima me više u životu, jedva sam čekala da se vratim sa ostrva. Više me ne zanima u sto života. ja sam ispala ku*va, navika je jača od ljubavi, Ja sam bila ubeđena da je to ljubav. Idealizovala sam neku osubu, mnogo sam inteligentna, ne interesuje me u životu i to je to - pričala je Milijana.

- Za deset minuta mogu da je vratim, ja sam taj koji je prekinuo taj odnos, neću da budem sa njom jer ima ozbiljne probleme, ona ne može da se izleči. Najviše mi odgovara što se ovako izdešavalo, ovo sada što priča su klasične klošarske fore, poenta je da ona mene ne interesuje. Više joj neću davati pažnju i više neću ulaziti u odnos sa njom, zaista bi mi trebalo deset minuta da je vratim. Ja sam svoje odradio, bilo mi je kul, nisam se lepše osećao - dodao je Zola.

