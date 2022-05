ŠOK PROMENA MAJE MARINKOVIĆ! Bivša zadrugarka promenila lični opis, više ne izgleda OVAKO! (FOTO)

Rijaliti zvezda Maja Marinković šokirala je brojne pratioce na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

Naime, Marinkovićeva je godinama poznata kao crnka, a sada je pozirala sa totalno drugačijom frizurom. Maja je, sudeći po objavi na Instagramu sada plavuša, a da li je stavila periku ili se ofarbala, procenite sami.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Marinkovićeva je nedavno komentarisala za medije svoj odnos sa pevačem Darkom Lazićem.

- Bože, mi smo prijatelji zaista. On je mnogo dobar dečko, sve najbolje imam da kažem. Ne volim ljude koji imaju predrusede o drugima, neki ljudi se nađu u problemima... Ja gledam ljude kakvi su prema meni, Darko je dobar prema meni, čujemo se, super je prijatelj i to je to. Ljudi uvek imaju pravo da pričaju i nagađaju - rekla je Marinkovićeva.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/S.M.

