DEJAN URLA IZ PETNIH ŽILA! Dragojević o repovima iz prošlosti, otkrio da li se kaje zbog veze sa Aleks: NEĆU VIŠE DA ĆUTIM! VIDEO

Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić odgovarali su na pitanja novinara o svom odnosu.

- Da, ja sam u rijalitiju, ovde ne vodim ja dešavanja, komentarišemo i tako dalje. Ne puštam ja sam sebi klip i ne postavljam pitanja. Ona stupanjem sa mnom u vezu dobija određeni teret, a ona ubija našu ljubav izmišljanjem nekih stvari, ne zna ni sama, a onda kaže da sam ja dao povod jer sam bio neraspoložen. Ja joj kažem da on zbog sebe treba neke stvari da menja, ispašće da je ona meni trebala da izađe u susret, zbog sebe i našeg odnosa, a ne zbog mene - odgovorio je Dejan.

foto: Printscreen/Pink

- Ja smatram da ako se posvati nkeo pitanje za Dalilu ili Filipa, treba da prokomentariše, a ne da stvara filmove. Jesam preterala, ali to je zato što se ja osetim loše - nadovezala se Aleks.

- Mi se posvađamo, ja odem i ne gledam je, ni nju ni druge ljude. Izbegavam je skroz, mi kada smo krenuli u ovu zadrugarsku trku nema šta se nije desilo, ja sam joj rekao da da napravi razliku nas i drugih parova, nema razlike. Svi smo isti - dodao je Dejan.

- Kada ste počeli vezu, rekao si da vučeš neke repove, i da ne želiš sebe da dovodiš u situaciju neku, da li sa Aleks imaš iste situacije, da li se kaješ što se ušli u vezu? - pitao je novinar.

- Ne, sa njom su mi lepše prolazili dani, ako bih morao da biram, to bi bila ona, ja sam znao da će biti peckalica, evo došle su ali ne remete nas drugi koliko ona. Ona sve upakuje kako ne treba. Da gleda drugačije, sve bi bilo drugačije - odgovorio je Dejan.

foto: Printscreen/Pink

- Ja ne znam da li sam kriva ili ne - počela je priču Aleks.

- Rekao sam da neću da budem taj koji će da ćuti na sve to zarad našeg odnosa. Ceo dan peva i pod*ebava neke ljude i na sve to kaže: "Neće da me odbrani". Ovo će prekosutra biti još gore, ako ćeš da se menjaš, menjaj se zbog nas - drao se Dejan.

foto: Printscreen/Pink

- Ja ovo više ne mogu da slušam, ne znam ni kako se osećam, muči me to što umesto da on priča normalno, on se svađa i kada dobije svađu kaže, eto o ovome sam vam pričao - rekla je Aleks na ivici suza.

- To je nerešivo, rekla je da ako ja ne ulazim u raspravu, ne ostavljam prostora ja, što se tiče Aleks tu sam transparentan i direktan. Što se tiče drugih ljudi da, ali prema njoj sam direktan... Kada izađem napolje, ja moram sebe da stacioniram, napolju je drugačije - pričao je Dejan.

Kurir.rs/S.M.

