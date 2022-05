NE ZNAM ŠTO ME TA ŽENA NIJE VOLELA! Dalila progovorila o odnosu sa bivšom SVEKRVOM Biljom pa otkrila detalje iz braka sa Dejanom!

Dalila Dragojević i Filip Car su nastavili svoju igru istine, a u jednom trenutku Dalila je progovorila o svom odnosu sa bivšom svekrvom Biljanom Dragojević.

- Je li misliš da ti i ja možemo da opstanemo zajedno? - pitao je on.

- Smatram da se nismo dovoljno upoznali i da smo se upoznali kroz svađe. Nisam znala kako sa tobom, nisam znala kako reaguješ, mislila sam da je to zato što me mrziš i psuješ i nepodnosiš... Rekli su mi da kada psuješ ti psuješ osobu koju voliš, nije mi to bilo jasno - rekla je ona.

- Ja sam razmišljao, ako se moja porodica ne slaže sa tobom, to smo ti i ja. Niti ti moraš mojoj, niti ja moram tvojoj. Majci je jako teško da se nađe idealna žena za sina. Moja mama je bila idealna žena i majka bila ali je mojoj babi bila loša. On je volela tu prvu ženu od oca i možeš ga je*at - rekao je Car.

- E kada je bila priča sa Dejanom, ja ne znam što me ta žena nije volela, taj momak nije bio alkoholičar, uličar, nisam ga odvela na loš put, smatram da ne postoji idealna žena ni za jednog sina... Nisam bila prihvaćena zbog rijalitija i to je to - rekla je Dalila.

Bonus video:

