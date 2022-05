SVI ŠVALERI DALILE DRAGOJEVIĆ: Majstor, zelenaš, poznati pevač, komšija iz Šepka, a sve to pred Dejanovim očima! ON SVE ISPRIČAO!

Komšija Dalile Dragojević iz Šepka, koji moli da mu se ne pominje ime, otkriva još niz njenih šokan tajni i peripetija iz njenog i Dejanovog braka! Kako je objasnio, Dalila je, navodno, tokom braka imala nekoliko švalera!

- Dalila je opasna! Nikad ona nije bila samo s Dejanom - započinje komšija z Šepka za Skandal.

- I sam Dejan ispričao je za majstora Radeta koji im je radio montažnu kuću, na tog čoveka se okomila da je to bilo bruka! Svima nam je bilo jasno šta se dešava, ali kako Dejan nije reagovao, i mi smo ćutali. Valjda jadnik nije hteo da prihvati da je to istina! Taj Rade je zbog Dalile imao velike probleme sa ženom jer ga je ova stalno zivkala i slala mu poruke, mogao je da ostane zbog nje bez porodice - priča komšija.

foto: Profimedia, Damir Dervišagić, Nikola Anđić

- Tu je bio i neki Mirza iz Podgorice, s njim je bila i pre Dejana, ali znam da ga je ona jurila i tokom braka. On je neki zelenaš, pa mu je ona nudila da dođe kod nje i Dekija u Šepak kad ga je jurila polícija! Ma žena je neverovatna, i onda kao nije vračala Dekiju! Pa kako nije kad mu je redovno rogove nabijala, a on se ponašao kao da se ništa ne dešava - priča komšija.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Ami Dži šou

- O Mladenu Vuletiću da i ne pričam, pa on je dečko sve sam obelodanio, to svi znaju da je ona i na njega naskakala kad se tek udala za Dejana. Osim njega jurila je i MC Stojana, za njim mislim da i sad ludi, ima i sliku s njim, znam i za aferu s jednim komšijom, on je malo stariji od nje. S njim je, čini mi se, bila sve vreme braka s Dejanom. I ovo sad vrhunac, javna blamaža i bruka sa Carem! Ljudi moji, mi ovde u Šepku molimo Boga da se ona ne vrati ovamo jer nam je već selo obrukala, a ako dođe, biće još gore - završava komšija.

foto: Printscreen/Zadruga, Zorana Jevtić

kurir.rs/skandal

Bonus video:

00:06 PROGNOZIRALI IM KRAH LJUBAVI, A ONI NIKAD JAČI: Dalila i Dejan Dragojević ovako se vole i kad je TEŠKO!