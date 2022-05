MILJANA JE D**LJA KOJA ZAVIDI SVIM DEVOJKAMA! NEKA VRATI PERIKU LJUBI ALIČIĆU: Mića brutalno ponizio Kulićevu, ovako je uzvratila

Zadrugari biraju osobu koja je najzavidnija u "Zadruzi", a Lepi Mića iskoristio je priliku da se obrati Miljani Kulić.

Prvi je birao Miki Đuričić koji je naveo Miljanu Kulić, Mateju Matijevića i Mensura Ajdarpašića, sa kojim se sukobio, jer Mensur nije trpio kritiku.

- Zavidnost je kada neko ko ne može da trpi tuđi uspeh. Ja neću da dozvolim ikoga da me vređa, a meni je preko glave da Miki mene stalno komentariše. On je bežao 10 dana pred kraj rijalitija jer je čuo da je neko drugi favoriti. On je prvi, broja dva je Lepi Mića, iz razloga jer dolaze njegovi ljudi kod Đedovića da se žali. Treća zavidna osoba je Dalila, ona hoće u svemu da bude prva - rekla je Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ovde postoji osoba koja je zavidna koja svima zavidi svima. Ona je najzavidnija, a to je Miljana Kulić. On je svinja debela, raspala krmača, ku*vetina, Miljana d*olja, nisi ništa bolja, ti si zavidna pi*i, i ubica, tukla si svoju majku. Ona je d*olja, napada sve, a sada kada je d*olja zavidi svim devojkama. Ekstra si d*olja. Vrati periku Ljubi Aličiću, Miljana Kulić zvana Acko - rekao je Mića.

foto: Printscreen/Zadruga

- Što te na ku*ac macko - dodala je Miljana.

- Miljo, pokazi kako se puši ku*ac. Kako te je je*ao Čeda iz Lučana, a Zoku iz Čačka... - vikao je Mića.