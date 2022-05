FILIPOV NAJBOLJI PRIJATELJ PROKOMENTARISAO SVADBU GODINE! Evo šta Bruno misli o venčanju, a o Dejanu Dragojeviću NI REČI!

Nedelja je bio dan, kada je goreo region zbog spektakularne svadbe čuvene četvorke, Dalile Dragojević i njenog bivšeg muža sa Aleksandrom Nikolić i Filipom Carom, koji su takođe prethodne godine bili zajedno.

Ova svadba je do samog kraja intrigirala javnost i bila je jedna od najgledanijih događaja ove sezone. Mladenci su nakon toga uživali u hotelu u svojoj prvoj bračnoj noći, daleko od svih.

Filip Car i Dalila Dragojević nakon svih haosa, odlučili su da uplove u mirnu luku i rade na svom zdravom odnosu, te su tokom prve bračne noći govorili o odnosu nakon Zadruge i podršci svojih roditelja. Na sve teme, za Pink.rs oglasio se Bruno, najbolji Carev prijatelj.

Bruno je dao svoj sud na temu svadbu godine, pa prokomentarisao odnos Dalile i Cara.

- Gledao sam svadbu kao i gotovo svi koji su bili ispred malih ekrana. Super je ispalo i jako je zanimljiv koncept, veselo i nešto drugačije. Filip je u mnogim situacijama bio dosta stidljiv, što me i ne čudi kada je on u pitanju. Ne znam koliko bi taj događaj bio realan napolju, ali on je taj koji sam bira svoju sreću. Ovako kao dešavanje mi je bilo esktra.

Mladenci su spominjali bebu i komentarisali mišljenje svojih porodica o odnosu koji intrigira reagion mesecima, a Filipov najbolji prijatelj rekao je sledeće:

- To su mnogo bitna životna pitanja i nikada se ne bih mešao u tako nešto. Nije mali sam odlučuje o svemu, ja sam tu samo da podržim.

Bivši muž, sadašnje žene Filipa Cara, takođe se oženio na isti dan, a Uremović je prokomentarisao njihovu emociju i dao svoj sud o njihovoj vezi.

- Totalno zamršena situacja, ali ako je meni lepo i njima je. Deluje mi ,da je nešto sve na silu, ali u rijalitiju je sve moguće, ne bih njih mnogo komentarisao.

