SKINULA BIH VENČANICU, BIO BI HAOS! Dalila OTVORENO o strahu koji je imala za svadbu, OVO bi se desilo da se Car poneo kao Dejan!

U toku emisije "Pitanja gledalaca", voditeljka je naredno pitanje postavila Dalili Dragojević.

- Šta bi uradila Filipu da je pokušao da pobegne ispred matičara - glasilo je pitanje.

- Shvatila bih to kao sprdnju, naljutila bih se i ne bi mi bilo prijatno. Imala sam osećaj da će da napravi neku gluposti, nisam razmišljala o tome, ali loše bih se osećala, to je kao zadatak ali ja shvatam to ozbiljno, pogotovo kada je u pitanju svadbu, mislim da ne bih ni došla nazad, i da bih skinula venčanicu - rekla je Dalila.

- Shvatila sam da je to bila šala, ali me je iznerviralo i sinoć pitanje za onu lutku i to me je uvredilo, nazvao je mjau, evo da ja pričam malo - rekla je Aleks.

