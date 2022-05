SKANDALOZNI DETALJI LJUBAVNE AFERE MILJANE I BEBICE: On je zaljubljen u Mariju Kulić! Zadrugar razvezao jezik i OTKRIO SVE (VIDEO)

Lepi Mića zgrozio detaljima o aferi Nenada Macanović Bebice i Miljane Kulić.

Voditelj je izrešetao Lepog Miću pitanjima, pevač razvezao jezik o Bebici.

- Kako komentarišeš da je onaj Macanović ćutke gledao čerečenje Miljane i Zole i nije se čak ni na naljutio. Rekao si da je Bebica zaljubljen u Mariju, pa zato trpi Miljanu - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da, mislim da je zaljubljen u Mariju Kulić. Ja sam njega pitao da li je zaljublen. Onakve stvari žena da radi na njegove oči... Ona se je*avala sa Zolom, prebila ga, a on na to nema šta da kaže. Pretvara se u zver kad treba nju da brani. Najveća njegova ljugavština je kad je mene naveo, jer ne sme da misli svojom glavom. Mislim da je istina da je zaljubljen u Mariju. Ne mogu da shvatim da neko radi takve stvari, a da on gleda samo nju da zadovoljni. On samo gleda šta će reći Marija - rekao je Mića.

- Spreman da pređe preko onakvih stvari, kaže da je voli... On je sve to odgledao, mora da postoji razlog. Marija bolja riba od svih ovih riba ovde. Ne bi bio prvo koji je hteo Mariju Kulić. Bojan Tomović je mene zvao, jer je bio zaljubljen u Mariju. Iz kog razloga bi trpeo onakve stvari? - dodao je Đedović.

- Ja sam pitao da li je zaljubljen, on me je pogledao i spustio glavu - nastavio je Lepi Mića.

- Mora da ima neki cilj - ubacila se Matora.

Kurir.rs/M.M.

