CARA SAMO DETE MOŽE DA SMIRI! Dalilina rođaka o brutalnim OKRŠAJIMA i pomirenjima Dragojevićke i Filipa: On ne ume sa ŽENAMA!

U Zadruzi se nedavno odigrala gala proslava venčanja Dalile Dragojević i Filipa Cara, kao i Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića. Iako su mnogi mislili da će ovo zbližiti Dalilu i Cara, njih dvoje od tad imaju neprestane svađe, a poslednja dva dana se dešavaju sve češći karamboli. Car nema poverenja u Dalilu, a nema ni ona u njega.

Tim povodom oglasila se Dalilina rođaka za Pink.rs, koja je otkrila šta sada misli o njihovom komplikovanom odnosu i sve češćim svađama, ali i pomirenjima.

- Dalila nikada nije ovoliko volela. Ali, kao što je i sama rekla, nikada nije doživela ni ovoliko poniženja od strane jednog muškarca. Mislim da Filip ne ume sa ženama. Zbog traume iz mladosti o kojoj je pričao, uvek su mu žene krive. Ne gleda svoje postupke, već samo tuđe. On sme da radi šta poželi, a onda najstrašnije izvređa nju zbog oblačenja, osoba sa kojima se druži itd. - započinje Dalilina rođaka.

- Normalno je da Dalila ima nepoverenje u njega posle svega što se dogodilo. Ona živi u konstantnom strahu da će je on ostaviti. Vezala se za njega i planirala budućnost, a on joj je više puta pokazao da ga može izgubiti u sekundi. Kada je pokušala da nastavi dalje, dogodio joj se Anđelo i mislim da će joj Filip to celog života zamerati, jer je, kako i sam rekao, iskompleksiran. Mislim da on treba da zaleči svoje rane. Dalila se nije baš najsjajnije pokazala u rijalitiju, ali nije ni najgora prema njemu koliko on to tako predstavlja. Ona nije zla kao što on kaže i bila bi mu najbolja supruga, samo kada bi joj ulio malo više poverenja. Slažem se sa Mikijem, da njega samo dete može da smiri. Mislim da bi onda više poštovao majku svog deteta. Bliži se kraj rijalitija, pa ćemo videti da li ta majka može biti Dalila. On prvo treba da izleči svoje nesigurnosti, onda će imati manje problema u svojim odnosima - zaključuje Dalilina rođaka.

