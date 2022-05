SKANDALOZNA TUČA DALILE I CARA! Ona ga GRIZLA, on je VUKAO PO PODU, obezbeđenje uletelo da spreči još veći haos! LETELO PERJE!

Dalila Dragojević i Filip Car su nastavili da pričaju o bivšim parnerima, a onda je Car skočio u ugrzio je za obraz nakon čega je izvukao iz kreveta i počeo da je vuče po podu. Dalila je odmah ustala na noge, i uzvratila mu ugrizima.

- To mi je najbitnije, on, sanjam to, smatram da je neiskreno, smatram da si mi pritajila nešto. Sve mi ispričaj - vikao je Car.

- Ispirač mozga... Ne smatram da treba da ti se pravdam, jer mi napolju nećemo biti zajedno... Ti uvlačišć druge ljude - rekla je ona.

- Je li plaćeš bez suza - vikala je on.

- Napolje - vikao je Car.

- Jesi retardiran - vikala je ona.

- Dosta glume - rekao je on.

Dalila Dragojević i Filip Car su nakon tuče nastavili svoju raspravu, a onda je on posle cigarete se vratio u izolaciju i nastavio da "ispira mozak" Dalili, ali pošto ona nije reagovala, on je ponovo nasrnuo na nju.

- Samo su mi se vrtele po ku*cu - govorio je Car, a onda je ušao u izolaciju i seo pred

- Hajde, stvari i gubi se. Ja spavam ovde - rekao je Car.

- Marš tamo - rekao je on.

- Ku*vo jedna, sve čujem i vidim i ja idem i dalje. U septembru sam video ko je i šta je. Nakon svega, za šta sam ja kriv? Zamisli da je počinjem da ispiram mozak, mrš ku*etino... Koga ti voliš mater ti je*em u pi*ku? Koga ti voliš, pet godian bila u braku, prevarila, sprdačiš se sa mnom. Za stolom imaš izlaganje i misterije. Kakvo zlo... Dejan će me slaviti kao slavu, teraš da vređam Anu, a kada si ti u pitanju, koga boli kurac, zamaskiraj to sa obe strane, ispiraš mozak.

- Marš napolje ku*vo - rekao je on.

- Marš ti, imaš svoju posteljinu i idi na krevet svoj - rekla je ona.

- Boli te što te ne vređam, moje stvari nećeđ tirati - vikala je ona.

- Je*em li ti i oca i majku, napuše mi se ku*ca. Zamađijajte mi i ti i tvoja mama po jajima . rekao je Car.

Filip Car i Dalila Dragojević se ne smiruju u sobi za izolaciju. On je počeo da je isteruje, vređa, psuje, a u jednom trenutku joj je i slomio naočare.

- Mrš napolje, k*rvetino - pričao je Filip.

- Videćeš za ovo! Videćeš - rekla je Dalila.

- Hoćeš izaći napolje? - urlao je Car i slomio njene naočare.

- I tvoja će sestra biti... - dodala je Dragojevićka.

Car je izašao da se smiri, pa se ponovo vratio.

- Crkni. Šta me vuče tebi, šta mi se dešava s tobom? Šta me vuče takvom zlu, Bože, daj mi da dođem sebi. Nisam te ni ugrizao, ti vrištiš da sam te ugrizao. Petljaš, muljaš, koristiš me za izvlačenje za svoj razvrat i blud. Gde mi je pamet, da se otarasim smeća? Šta mi je u glavi? Umesot da se sprdam, ja se ulovio najvećeg zla na planeti. Priča laži o meni, mulja, petlja... Čoveka sa kojim je bila pet godina je htela da diskvalifikuje, a ja mislim da mene voli. To se j*be gde stigne, to nema šta ne radi... To u čoveku može probuditi najgore. Da ja žrtvu napravim od ovog genetskog otpada. To porodice, prevare, magije, heroini, to nema šta nema... U šta sam se ja ulovio, kreten iz normalne porodice. Još ona gleda sa kim će vezu, od mene, pa do drugog, pa se posvađa sa bivšim, pa priziva momke napolju. Šta ja slušam i gledam, još se meni nameće. J*bem ti krv i familiju i sve na svetu. Najlakše je izluditi ovakvog manijaka na svoju korist. I sve sam joj ja kriv. Ja sam kriv što se j*bala sa bivšim mužem, što joj se neko dopao. Ja sam za sve kriv - govorio je Car.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)