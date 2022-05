ZIDOVI SE TRESLI PRVO OD SVAĐE I TUČE, A SAD OD AKCIJE: Dalila i Car posle svega završili u krevetu, gore od STRASTI! VIDEO 18+

Dalila Dragojević i Filip Car žustro su se posvađali, pa čak i fizički sukobili u toku jučerašnjeg dana.

Ipak, nakon nakon svih rasprava imali su "akciju" u krevetu i na taj način je došlo do pomirenja.

Čini se da ovom paru ne manjka strasti, pa se pored svega uvek vrate jedno drugom.

- Skloni se od mene, molim te. Moj život je za plakanje. Od svih gorih sam ispala najgora. Svi drugi dobijaju pohvale, ti si mene uništio i nastavljaš da me uništavaš. Izbacio si me iz izolacije. Otkinuo si mi lanac i rekao: "J*bem ti ovog ko ti je to kupio". Naočare si mi slomio, nosim ih od početka rijalitija - pričala je Dalila u toku razgovora sa Filipom.

Zadruga 5 - Dalili i Car u žestokoj akciji - 28.05.2022. pic.twitter.com/PZ9ienOYYn — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) May 28, 2022

Kurir.rs/K.Đ.