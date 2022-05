NJENO DETE NIJE NI ZA ŠTA KRIVO, ONA ĆE ODGOVARATI Zolina majka otkrila detalje o JEZIVOJ PREPISCI sa Miksi nakon diskvalifikacije

Majka Lazara Čolića Zole, Bosa, oglasila se i progovorila o jezivim prepiskama koje je Miljana Kulić objavila na svom profilu na Instagramu. Naime, kako Miljana tvrdi, Bosa joj je uputila niz kletvi, a čak je spomenula i njenog sina Željka i njenu porodicu,

Kako je Bosa istakla za Pink.rs, te prepiske koje je Miljana objavila su montirane, a Zolina majka se neće smiriti, dok to i ne dokaže.

- Ona je toliko srećna u svojoj vezi da se i dalje bavi sa mnom... Budala, vidi da su prepiske odrađene amaterski, a glupa je što misli da se to ne konta... Sve će se to dokazati... I to se zna ko može odraditi. Ne znam samo hoće li je biti sramota kad joj to bude crno na belo prikazano? Sve se može dokazati, pa i to. Ali nema ona sramotu. To se videlo 1.000 puta. Zatvorila je dupetom najveća vrata u Srbiji, gađala kamenom voditelja Milana Miloševića, pa šta da očekujem od takve osobe bez karaktera da će pokušati sa mnom? Sve što piše je jedna velika njena bolesna laž, još je sad našla i saučesnika sličnog sebi. Za sve će odgovarati... Ja nikad onakve reči ne bih napisala ni u najvećem ludilu... Njeno dete ništa nije krivo da bi ga ja pominjala. To je nedužno biće.. Sve što mislim svom detetu mislim i njenom i svoj deci ovog sveta - poručila je Bosa i progovorila o jezivim pretnjama, koje joj je Miljana uputila nakon diskvalifikacije, ali i o tužbi koju joj priprema.

- Ne sumnjam ja da mi je Miljana pretila... To je istina proverena...Policija je čudo i broj je lociran. To je jedan restoran tu negde u Šimanovcima... Sve nam je čovek potvrdio... Još jednom je dokazala kako uvaljuje ljude u g... ni krive ni dužne. Čovek joj je izašao u susret i dao telefon da se posluži da pozove roditelje da dođu po nju, a ona usput iskoristila da i meni zapreti. Sve će se to rešiti, samo polako... Zolina mi potvrda ne treba kad su ovakve stvari u pitanju, a za sve ostalo što se dešavalo tamo čekam njega da izađe, pa da prikupimo sve. Imam ja sve pretnje i iz Zadruge što mu je i Macanović pretio... U policiji je to već sve, ali čekam s tužbom da izađe Lazar. Bolje im je da me ne diraju, jer ne diram nikoga, a braniti se i te kako znam, a i dokazaću - rekla je Zolina majka.

