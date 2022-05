TUŽBA JE STIGLA U ŠIMANOVCE! Ana Spasojević odlučila da naplati TORTURU koju joj je naneo bivši cimer, ovo ju je RAZLJUTILO!

Bivša zadrugarka Ana Spasojević odlučila je da pravdu potraži na sudu kada je reč o zadrugarima Viktorija Mitrović i Marko Osmakčić.

Naime, Ana je dala izjavu o tome da je pokrenula tužbu protiv Viktorije i Marka, a dodatno ju je razljutilo kada je videla snimak kako se Osmakčić poneo prema njegovoj devojci.

Tokom Aninog boravka u rijalitiju Viktorija i Osmakčić su divljački nasrnuli na nju i fizički joj naneli povrede, nakon čega je moralo da reaguje i obezveđenje.

Nakon ovog divljačkog gesta Osmakčića i Mitrovićeve, Ana je odlučila da pokrene tužbu, a nije nimalo bila blaga kada je objšanjavala kroz kakvu je torturu prošla.

foto: Printscreen/Pink

- Ja sam tužila i njega i nju, ima da ih ojadim, jer su klošari! Ja vama ne mogu da opišem kroz šta sam ja prošla, meni se takve stvari nisu dešavale u životu. Ja sam napadnuta od njih dvoje, zbog čega? Ljudi, tada je obezbeđenje zuletelo, taj snimak postoji na Zadruginom jutjub kanalu, to su svi imali priliku da vide. Mene nije majka rodila da ja budem nekome vreća za udaranje - govori Ana za "Republiku" i dodala:

- Tužba je pokrenuta, čekam da mi jave šta i kako, da mogu privatno da pokrenem, to je u procesu i da postoji žena, kojoj je dat slučaj da vodi. Ostalo čekam da mi jave! Ja sam sve to doživela na svojoj koži, a vi ste to videli! Tužba je stigla u Šimanovce, tamo sam potpisala, tamo sam dala izjavu, to je predato u Rumu valjda, još se čeka. Da ću ga us*ati, hoću, neću mu dati da živi! Klip ću izbacivati gde god da mogu.

foto: Printscreen

