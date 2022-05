BIĆE KRVI DO KOLENA! ĐEDOVIĆ ŽESTOKO OPLEO SA DEJANOM PO DALILI! Nije birao reči: Bolje da ćutim, razlupaće se! (VIDEO)

Neki od zadrugara su već uveliko budni, iako je nedelja rezervisana za odmor. Tom prilikom, Marko Đedović razgovarao je sa Dejanom Dragojevićem i Saletom Luksom o Dalili Dragojević i Filipom Carem.

- Ja sam bacio kosku svojim komentarom, ja sam, druže, konstatovao. Kakva crna koska - rekao je Đedović.

- Koska je bačena - našalio se Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Znaš koliko je meni smešno, a znam sa obe starne priče, koje i jedno i drugo ne znaju. Smešno je kad znaš priču i sa jedne i sa druge strane, a zajednička je verzija...To što oni rade, nema veze sa onim što meni pričaju. I za razloge i za mirenja. Vidiš i sinoć: "Ne sećam se da sam to rekla", pa što ne istrča iz sobe da kažeš Đedoviću...Zamisli ti, ja sa Dejanom Dragojevićem igram igru i neko me pita što ne uđemo u vezu, ja kažem:"Pa ne znam", ja ti se pravdam. Razumeš? Šta ti mene pitaš, šta ti mene pitaš, je l' se ja za igru je**m? I onda klip gde se ja pravdam nekome za nešto za šta sam rekao da je igra. Samo konstatujem da je to nenormalno. Zato ja kažem, em je glupa, nepismena, nije elokventna...Nije elokventna čim joj je dubinski razgovor, kao dubinsko pranje tepiha. Znači, pustite me, nemojte da pričam šta mislim. Hvata se rečenice one: "Jadan je onaj koji hoće da prosperira na osnovu tuđeg", a onda priča o tuđem detetu. Pritom, ne pričaš sa pola porodice - dodao je Marko, pa je nastavio:

- Ovog spucali ego i sujeta, da posle njega ovaj slepac nešto radi. Manite mi se sa glave majke ti. Bolje da ćutim, razlupaće se, biće krvi do kolena. Zovite me na intervju, da izbacim ovo iz sebe, da ne bih ovde jeo go**na...Ajde bre, ovog spucala sujeta. U mojoj glavi se zaokružio rijaliti kada se završila svadba...Nemoguće, tri države. Ovaj Hrvatska, ovde Bosna, ovde Srbija, tamo Crna gora - tebe niko neće ni jedna porodica. To je nemoguće! Nemoguće da su se svi dogovorili da su protiv tebe. Samo mi još fali da je ovaj dovede na Zvezdaru - nastavio je Đedović.

Kurir.rs/M.M.

